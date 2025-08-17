İsmet Taşdemir: 'Mücadele ettik ama yetmedi'

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, ellerinden gelen mücadeleyi sahaya yansıttıklarını söyledi.



Taşdemir, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Maç içerisinde çok kırılma anı yaşadıklarını ifade eden Taşdemir, "İlk haftaya göre çok daha pozisyona girdiğimiz, çok daha pozisyon ürettiğimiz, ama son vuruşu yapamadığımız bir karşılaşma oldu. Elimizden gelen mücadeleyi gösterdik, ama yetmedi." dedi.



Taşdemir, ikinci golü yedikten sonra oyunun tamamen koptuğunu ve ibrenin Konyaspor'a döndüğünü belirtti.



