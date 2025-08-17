17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
0-166'
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
5-062'

İsmet Taşdemir: "Mücadele ettik ama yetmedi"

Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Konyaspor karşısında 3-0 kaybettikleri maçın ardından, takımının pozisyon üretmekte başarılı olduğunu ancak son vuruşlarda etkisiz kaldığını söyledi.

calendar 17 Ağustos 2025 22:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İsmet Taşdemir: 'Mücadele ettik ama yetmedi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, ellerinden gelen mücadeleyi sahaya yansıttıklarını söyledi.

Taşdemir, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maç içerisinde çok kırılma anı yaşadıklarını ifade eden Taşdemir, "İlk haftaya göre çok daha pozisyona girdiğimiz, çok daha pozisyon ürettiğimiz, ama son vuruşu yapamadığımız bir karşılaşma oldu. Elimizden gelen mücadeleyi gösterdik, ama yetmedi." dedi.

Taşdemir, ikinci golü yedikten sonra oyunun tamamen koptuğunu ve ibrenin Konyaspor'a döndüğünü belirtti.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
