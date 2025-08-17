17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-073'
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
2-074'
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-177'
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-075'
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
0-06'
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Arda Güler, Real Madrid'de başrolü üstlenecek

İspanyol basını, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in yaz dönemindeki fiziksel gelişimine dikkat çekerek, yeni sezonda kısa süreli rolleri değil, sahnedeki başrolü üstleneceğini yazdı.

calendar 17 Ağustos 2025 19:48
Haber: beIN Sports, Fotoğraf: Imago
A Milli Takım'ın ve Real Madrid'in başarılı futbolcusu Arda Güler, yeni sezonda farklı bir hikaye yazacak.

Oyuncunun gelişimini manşetine taşıyan Marca Gazetesi, övgü dolu ifadeler kullandı.

Yaz dönemi boyunca gelişimi arttırdığından bahseden Marca, "Yazın daha çok kaslandı ve ikili mücadelelere karşı dirençli hale geldi." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Xabi Alonso yönetiminde başrolü üstlenecek oyunculardan biri olduğu da belirtilen Arda Güler için "Artık kısa süre forma giymek yerine başrol oynayacak. Duran toplarda sorumluluk alıyor, bu da kilit bir oyuncu olmaya aday olduğu bir diğer rol." yorumu yapıldı.

Real Madrid'in sezonun ilk maçında karşılaşacağı Osasuna'ya karşı Arda Güler'in ilk 11'de sahne alması beklendiği de haberin detayında verildi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Konyaspor 2 2 0 0 6 1 6
3 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
5 Antalyaspor 2 1 1 0 2 1 4
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Gençlerbirliği 2 0 1 1 1 2 1
10 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
11 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 5 0
