17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
0-163'
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
4-059'

Wilfried Ndidi'den sakatlığı hakkında açıklama!

Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfried Ndidi, Eyüpspor maçının ardından konuştu.

calendar 17 Ağustos 2025 23:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Wilfried Ndidi'den sakatlığı hakkında açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın Nijeryalı orta sahası Wilfried Ndidi, sahalarında Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ATMOSFER HARİKAYDI"

Nijeryalı futbolcu, takımın ortaya koyduğu mücadeleye ve taraftar desteğine vurgu yaparak, "Atmosfer harikaydı. Taraftarımızın desteği itici güç oldu. Maç 1-1'ken takım ruhu gösterdik ve ikinci gol için elimizden geleni yaptık. Güzel bir gün oldu, harika hissediyoruz." ifadelerini kullandı.



"ÖNDEKİ OYUNCULARIN KALİTESİYLE İŞİM KOLAYLAŞTI"

Ndidi ayrıca teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kendisinden beklentilerine değinerek, "Hocamızın benden ne istediğini biliyorum. Öndeki oyuncuların kalitesiyle işim kolaylaştı. Ön alan baskısı yaptık, hocamızın istediği şekilde oynayınca işler bizim için daha iyi oluyor." dedi.

OYUNDAN ÇIKMASI VE SAKATLIĞI

"Ciddi bir durum değil. Maç içerisindeki bir kramptı. 60-70 gibi kramp girebilir diye düşünüyordum. Her sezonun ilk maçlarında bu tarz durumlar yaşanabilir ama ciddi bir durum değil."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.