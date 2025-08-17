Wilfried Ndidi'den sakatlığı hakkında açıklama!

Beşiktaş'ın Nijeryalı orta sahası Wilfried Ndidi, sahalarında Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.





"ATMOSFER HARİKAYDI"



Nijeryalı futbolcu, takımın ortaya koyduğu mücadeleye ve taraftar desteğine vurgu yaparak, "Atmosfer harikaydı. Taraftarımızın desteği itici güç oldu. Maç 1-1'ken takım ruhu gösterdik ve ikinci gol için elimizden geleni yaptık. Güzel bir gün oldu, harika hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ndidi ayrıca teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kendisinden beklentilerine değinerek,dedi.OYUNDAN ÇIKMASI VE SAKATLIĞI