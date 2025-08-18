Guardiola'dan Ederson için yeni açıklama!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ederson ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Pep Guardiola'nın sözleri şu şekilde:
"Ederson benim oyuncum. O bizim oyuncumuz.
Ederson, 7 yılda 6 Premier Lig şampiyonluğu yaşamış bir kaleci. Şampiyonlar Ligi'nin kalecisi o ve kazandı; Madrid'de kurtarışlar yaptı, finalde Inter'e karşı son dakikalarda kurtarış yaptı. 9 yıldır her maçta bizimle olan bir oyuncu.
O, her şeyden çok daha fazlasını, en büyük saygıyı hak ediyor. Ben teknik direktörüm ama elde ettiğimiz tüm başarılarda birkaç oyuncunun büyük katkısı oldu ve Ederson da onlardan biri. Wolverhampton maçında oynayacaktı ama bir sorunu vardı, hastaydı. Ne olduğunu bilmiyorum.
İki yıl önce Suudi Arabistan'la ilgili söylentiler vardı ama sonunda bizimle kaldı. Her zaman inanılmaz bir şekilde davrandı."
TRANSFERDE SON DURUM
Galatasaray, Brezilyalı file bekçisi ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı takım, bu gelişmenin ardından Manchester City ile pazarlıklara başladı.
Galatasaray, Ederson için Manchester City'ye 10 milyon Euro önerdi. Ancak İngiliz temsilcisi bu teklifi kabul etmedi ve kontratının bitmesine 1 yıl kalan yıldız kaleci için 15 milyon Euro talep etti. Taraflar arasındaki pazarlıklar devam ediyor.
