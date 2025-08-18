17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
2-1
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
6-0

Guardiola'dan Ederson için yeni açıklama!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ederson ile ilgili konuştu.

calendar 18 Ağustos 2025 00:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Guardiola'dan Ederson için yeni açıklama!
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ederson ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Pep Guardiola'nın sözleri şu şekilde:

"Ederson benim oyuncum. O bizim oyuncumuz.


Ederson, 7 yılda 6 Premier Lig şampiyonluğu yaşamış bir kaleci. Şampiyonlar Ligi'nin kalecisi o ve kazandı; Madrid'de kurtarışlar yaptı, finalde Inter'e karşı son dakikalarda kurtarış yaptı. 9 yıldır her maçta bizimle olan bir oyuncu.

O, her şeyden çok daha fazlasını, en büyük saygıyı hak ediyor. Ben teknik direktörüm ama elde ettiğimiz tüm başarılarda birkaç oyuncunun büyük katkısı oldu ve Ederson da onlardan biri. Wolverhampton maçında oynayacaktı ama bir sorunu vardı, hastaydı. Ne olduğunu bilmiyorum.

İki yıl önce Suudi Arabistan'la ilgili söylentiler vardı ama sonunda bizimle kaldı. Her zaman inanılmaz bir şekilde davrandı."

TRANSFERDE SON DURUM

Galatasaray, Brezilyalı file bekçisi ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı takım, bu gelişmenin ardından Manchester City ile pazarlıklara başladı.

Galatasaray, Ederson için Manchester City'ye 10 milyon Euro önerdi. Ancak İngiliz temsilcisi bu teklifi kabul etmedi ve kontratının bitmesine 1 yıl kalan yıldız kaleci için 15 milyon Euro talep etti. Taraflar arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
