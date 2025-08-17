17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-0DA
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
1-1DA
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
0-0DA
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
2-2DA
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-290'
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-037'
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Sivasspor ve Bodrum FK yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sivasspor, sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 17 Ağustos 2025 20:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sivasspor ve Bodrum FK yenişemedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sivasspor, sahasında Bodrum FK'yi konuk etti.

Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Mücadelede Bodrum FK, 20. dakikada Taulant Seferi ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Sivasspor 61. dakikada Charis Charisis ile skora dengeye getirdi.

Karşılaşmanın geri kalan süresinde gol sesi çıkmazken taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor, ikinci maçında ilk puanını aldı. Bodrum FK ise ikinci maçında ikinci beraberliğini aldı.

Ligde gelecek hafta Sivasspor, Amed'e konuk olacak. Bodrum FK ise Sakaryaspor'u konuk edecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Başakşehir 1 1 0 0 1 0 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Beşiktaş 1 0 1 0 1 1 1
9 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
10 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
11 Eyüpspor 2 0 1 1 2 5 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Kayserispor 1 0 0 1 0 1 0
15 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
16 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.