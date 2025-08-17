17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-0DA
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
1-1DA
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
0-0DA
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
2-245'
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-290'
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-036'
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Beşiktaş'ta sakatlık: David Jurasek!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta yeni transfer David Jurasek maç kadrosuna alınmadı. Ole Gunnar Solskjaer, maç öncesi yaptığı açıklamada Jurasek'in sakatlığı olduğunu söyledi.

calendar 17 Ağustos 2025 20:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta sakatlık: David Jurasek!
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlıların maç kadrosu duyuruldu.

Yeni transfer David Jurasek, Beşiktaş'ın ilk lig karşılaşmasında kadroya dahil edilmedi.

NEDEN KADRODA YOK?

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç öncesi Jurasek için yaptığı açıklamada, "Hamstring kasında ufak bir şikayeti vardı, bu yüzden bugün bizimle olamayacak. Tam fit durumda değil, umarım önümüzdeki günlerde daha fit olur." dedi.

Öte yandan diğer yeni transferlerden Wilfred Ndidi karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, geçtiğimiz günlerde açıklanan Taylan Bulut yedek kulübesinde yer aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Başakşehir 1 1 0 0 1 0 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Beşiktaş 1 0 1 0 1 1 1
9 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
10 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
11 Eyüpspor 2 0 1 1 2 5 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Kayserispor 1 0 0 1 0 1 0
15 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
16 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
