Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u konuk etti.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.
Beşiktaş, 19. dakikada Tammy Abraham'ın penaltı golüyle öne geçti. Eyüpspor ise 29. dakikada Mame Thiam ile cevap vererek skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarıda başka gol çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında uzun süre gol sesi çıkmazken Rafa Silva 90+6'da Beşiktaş'ı öne geçirdi. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Bu sonuçla birlikte 1 maçı eksik olan Beşiktaş, 3 puanla 6. sırada yer aldı. Eyüpspor ise 17. sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak. Eyüpspor ise Alanyaspor'u konuk edecek.
MUCI ISINIRKEN SAKATLANDI
Beşiktaş'ta maç önü ısınması sırasında sakatlanan Ernest Muçi, yerini Milot Rashica'ya bıraktı. Karşılaşma öncesi açıklanan 11 kişilik kadroda yedekler arasında yer alan Rashica, Muçi'nin ısınma sırasında yaşadığı sakatlığın ardından yeniden 11'e dahil edildi.
NDIDI SIFTAH YAPTI
Beşiktaş'ın geçen hafta kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. St. Patrick's maçında statü gereği forma giyemeyen Nijeryalı oyuncu, Eyüpspor'a karşı orta sahada görev alırken ilk kez siyah-beyazlı taraftarlarla tanıştı. Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut da mücadeleye yedek kulübesinde başlayan isimlerden oldu.
BEŞİKTAŞ, PENALTI KAZANDI
Karşılaşmanın 17. dakikasında Beşiktaş'ın sol kanattan gelişen atağında Abraham'ın derinlemesine pasıyla ceza alanının ilk metrelerinde topu alan Orkun, arkasından gelen Robin Yalçın'ın ayağına basması sonucu yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
TAMMY ABRAHAM, PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ
Mücadelenin 19. dakikasında penaltı noktasının başına gelen Tammy Abraham, sağ ayağının içiyle kendi sağına sert vurdu. Kaleci Felipe köşeyi doğru tahmin etse de gole engel olamadı.
EYÜPSPOR, BERABERLİĞİ YAKALADI
Maçta dakikalar 29'u gösterirken Eyüpspor'un Kerem Demirbay ile sağ kanattan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Claro'nun sırtından sekip Abraham'a çarpan topu kale alanı içinde Thiam kafayla tamamladı ve kaleci Mert'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.
BEŞİKTAŞ'TAN EL İTİRAZI
Beşiktaş, Thiam'dan önce topla oynayan Claro'nun elle oynadığı yönünde itirazda bulundu. Hakem Halil Umut Meler, VAR ile konuştuktan sonra golü verdi.
BEŞİKTAŞ'TA İKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, 69. dakikada kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta aynı dakikalarda sakatlık yaşayan Wilfried Ndidi de oyundan çıktı. Beşiktaş'ta bu isimler yerine 70. dakikada Emrecan Terzi ve Demir Ege Tıknaz oyuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ, 2. GOLE YAKLAŞTI
Maçın 77. dakikasında Eyüpspor'da Seslar kendi yarı alanından topu çıkarmak isterken sağ kanatta uzun vurduğu top Emrecan'dan sekip ceza alanı ön çizgisindeki Joao Mario'nun önüne düştü. Yaya doğru sokulan Joao Mario, Felipe'nin kalesinde olmadığını fark etmeyince şutunu çekmekte gecikti. Portekizli futbolcunun devamındaki vuruşunda savunmadan sekip yükseklik kazanan topa ceza alanı sol çaprazından Uduokhai kafayı vurdu, kaleci Felipe topu kornere çeldi.
FELIPE, ÇOK İYİ KURTARDI
Karşılaşmanın 88. dakikasında Beşiktaş'ın kendi yarı alanında kaptığı top sonrası Rafa Silva takımını hızlı atağa çıkardı. Onun pasında sağ kanattan Taylan arka direğe ortasını yaptı, yakın mesafeden Abraham'ın kafa vuruşunda açıyı iyi kapatan kaleci Felipe gole engel oldu.
YENİDEN FELIPE KURTARDI
Mücadelenin 89. dakikasında Eyüpspor'un çıkarken kaptırdığı top sonrası sol kanattan Kartal'ın içeri yerden çevirdiği topu Abraham geriye doğru çıkardı, penaltı noktasının solundan Mario'nun gelişine yerden vuruşunda soluna uzanan Felipe topu kontrol etmeyi başardı.
BEŞİKTAŞ, 90+6'DA SON SÖZÜ SÖYLEDİ
Maçta dakikalar 90+6'yı gösterirken Rakip yarı alanın ortalarında topu alan Gabriel Paulista'nın derinlemesine pasıyla ceza yayında topu alan Rafa Silva sağdan içeri sokuldu ve bir anda önünü boşaltıp karşı karşıya pozisyonda sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada Rafa Silva'dan pası alan Rashica'nın ceza sahasının sol çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
17. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Abraham'ın pasının ardından ceza sahasında topla buluşan Orkun Kökçü'nün Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kalmasıyla Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
19. dakikada topun başına geçen Abraham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
26. dakikada ceza sahasının sol önünden Draguş'un şutunda, top Mert Günok'ta kaldı.
27. dakika Rashica'dan pası alan Rafa Silva'nın ceza alanının sağ dış çaprazından ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten dışarı gitti.
29. dakikada Thiam ile Eyüpspor skora eşitliği getirdi. Kerem Demirbay'ın kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Claro'dan seken topu Thiam kafayla tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
29. dakikada Thiam ile Eyüpspor skora eşitliği getirdi. Kerem Demirbay'ın kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Claro'dan seken topu Thiam kafayla tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
43. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Kerem Demirbay'ın uzaktan yaptığı ortada Thiam yakın mesafeden kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
61. dakikada Joao Mario'nun ceza sahasının sol iç tarafından verdiği pasla topla buluşan Rafa Silva'nın şutunda, kaleci Felipe üzerine gelen meşin yuvarlağı çıkardı.
71. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Kale alanı önünde Orkun Kökçü'den pası alan Abraham, topu soluna bıraktı. Boştaki Rafa Silva'nın ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
74. dakikada Rashica, ceza sahası sağ çaprazından Rafa Silva'ya topu çıkardı. Penaltı noktasında Rafa Silva'nın gelişine vuruşunda, top savunmaya çarpıp dışarı gitti.
77. dakikada kaleci Felipe oyunu paslaşarak başlatmak isterken Emrecan Terzi'den seken meşin yuvarlak, Joao Mario'nun önüne düştü. Felipe'nin kalesinde olmadığını fark eden siyah-beyazlı oyuncu, topu düzelterek şutunu çekti. Savunmadan seken topu Uduokhai kafayla vurdu ancak kaleci Felipe gole engel oldu.
83. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Emre Akbaba'nın ceza sahası sol çaprazına çıkardığı topla buluşan Ampem'in şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çıkardı.
88. dakikada Taylan Bulut'un sağdan arka direğe yaptığı ortayla Abraham'ın kafa vuruşunda, kaleci Felipe gole izin vermedi.
89. dakikada Abraham'ın geriye bıraktığı topa Joao Mario penaltı noktasının solundan gelişine vurdu. Soluna uzanan Felipe topu kontrol etti.
90+6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarında topu alan Paulista'nın pasında Rafa Silva sağdan içeri girerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1
Beşiktaş maçı 2-1 kazandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Ergin Gözütok, Murat Altan
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Dk. 85 Taylan Bulut), Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu (Dk. 70 Emrecan Terzi), Ndidi (Dk. 70 Demir Ege Tıknaz), Orkun Kökçü (Dk. 85 Kartal Kayra Yılmaz), Rashica (Dk. 90+8 Tayyip Talha Sanuç), Rafa Silva, Joao Mario, Abraham
ikas Eyüpspor: Felipe, Calegari (Dk. 75 Emre Akbaba), Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Yalçın Kayan (Dk. 63 Melih Kabasakal), Kerem Demirbay, Serdar Gürler (Dk. 75 Ampem), Halil Akbunar (Dk. 56 Seşlar), Draguş, Thiam (Dk. 75 Umut Bozok)
Goller: Dk. 19 Abraham (Penaltıdan), Dk. 90+6 Rafa Silva (Beşiktaş), Dk. 29 Thiam (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Claro, Dk. 45+1 Yalçın Kayan (ikas Eyüpspor), Dk. 45+2 Ndidi, Dk. 76 Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş)
