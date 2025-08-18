17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
2-1
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
6-0

Gisdol: "Başakşehir'e karşı aldığımız 1 puan değerli"

Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası zorlu deplasmandan alınan 1 puanın önemli olduğunu söyledi. Alman teknik adam, yeni bir takım inşa ettiklerini ve zamana ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

calendar 18 Ağustos 2025 01:26 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2025 01:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gisdol: 'Başakşehir'e karşı aldığımız 1 puan değerli'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, elde ettikleri bir puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından Alman teknik adam, açıklamalarda bulundu.

Maçtan önce müsabakanın çok zor olacağını bildiklerini aktaran Gisdol, "Başakşehir, buraya kadar dört Avrupa kupası maçı oynadı. Dolayısıyla belli bir ritim sahibi olduklarını söyleyebilirim. Karşımıza daha hazır geldiler. En önemlisi oyunu kontrol ederek, doğru bir şekilde organize olup takım düzenini kurmamız gerekti. İki takım da çok fazla gol fırsatı yakalayamadı. Kesinlikle bu sonucu hak ettik. Kazandığımız 1 puandan dolayı mutluyuz." diye konuştu.


Kayserispor Sportif Direktörü Muhammed Türkmen'in kendisini Kayseri'ye gelirken ikna ettiğinin altını çizen Markus Gisdol, "Buradaki amacımız yeni bir takım kurmaktı. Adım adım bir üst seviyeye çıkmak amacımız. Biliyoruz ki şu an hedefin ilk adımındayız. Tabii ki bunu geliştirmemiz için zamana ihtiyaç var. Transferler de yaptık ve ilk adımı attık." ifadelerini kullandı. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.