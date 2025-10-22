22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

Fenerbahçe'nin en büyük kozu: Kadıköy!

Stuttgart maçı öncesi Fenerbahçe yine taraftarlarından destek alacak. Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmada Kadıköy'de tribünler kapalı gişe olacak.

calendar 22 Ekim 2025 09:29
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin en büyük kozu: Kadıköy!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart karşısında önemli bir 90 dakikaya çıkacak Fenerbahçe'de yine en büyük koz tribünler olacak.

Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu seçildiğinden bu yana taraftar gruplarıyla hep iletişim halinde olan sarı-lacivertliler, Stuttgart maçında da tribünlere çok güveniyor.

MUHTEŞEM BİR ATMOSFER BEKLENİYOR

Kadıköy'de bir kez daha muhteşem bir atmosferin olması bekleniyor. Çıkarılan ek kombineler kısa sürede tükenirken yarın akşamki müsabakanın yine kapalı gişe olacağı belirtildi.

İÇ SAHADA YENİLGİ YOK

Fenerbahçe taraftarının gücüyle bu sezon iç sahada oynadığı 8 maçta hiç yenilmedi, 2 beraberlik 6 galibiyet elde etti. 

 
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
