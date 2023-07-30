Fenerbahçe, Nicolas Dominguez'den vazgeçmiyor

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Fenerbahçe, Arjantinli yıldız Nicolas Dominguez için yeniden kolları sıvadı. Daha önce Bologna ile anlaşma sağlayamayan yönetim, İtalyan ekibinin kapısını bu kez 9+5 milyon Euro'luk teklifle çaldı. Bu teklif de Çizme'de yeterli görülmedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe, Nicolas Dominguez'den vazgeçmiyor
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30 Temmuz 2023 09:53
Fenerbahçe'nin Nicolas Dominguez aşkı yeniden alevlendi. Fenerbahçe, daha önce Arjantinli oyuncu için girişimde bulunmuş, Bologna 15 milyon Euro talep edince masadan kalkmıştı. Ardından başarılı yıldız için Galatasaray'ın da devreye girdiği öne sürülmüştü.



Sözleşmesi bitiyor

Orta sahaya, kaliteli ve iki yönlü bir takviye daha yapmak isteyen yönetim, Nicolas Dominguez'i yeniden gündemine aldı. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi önümüzdeki sezon bitiyor. Yıldız oyuncu, Bologna'nın yeni kontrat teklifini de kabul etmedi.

Bologna'nın inadı kırılmadı

Fenerbahçe, İtalyan ekibine bu kez 9+5 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Ancak Bologna'nın bir kez daha Sarı-Lacivertliler'i reddettiği belirtildi. Bordo-Mavililer'in Dominguez için 15 milyon Euro ve sonraki satıştan pay talep ettiği öğrenildi. Buna rağmen Fenerbahçe Yönetimi'nin pes etmeye niyeti yok.

Dominguez 'tamam' derse...

Kanarya, bir yandan Bologna ile görüşmeleri yürütürken, diğer yandan Dominguez'le anlaşma zemini arayacak. Eğer Arjantinli yıldız ile el sıkışılırsa, Fenerbahçe'nin daha iyi bir teklifle İtalyan ekibinin kapısını bir kez daha çalacağı kaydedildi. Yeni sezonda Nicolas Dominguez'e Çubuklu formayı giydirmeyi çok isteyen yönetim, her türlü fedakârlığı yapmaya hazır. 

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