Fenerbahçe'nin Nicolas Dominguez aşkı yeniden alevlendi. Fenerbahçe, daha önce Arjantinli oyuncu için girişimde bulunmuş, Bologna 15 milyon Euro talep edince masadan kalkmıştı. Ardından başarılı yıldız için Galatasaray'ın da devreye girdiği öne sürülmüştü.
Sözleşmesi bitiyor
Orta sahaya, kaliteli ve iki yönlü bir takviye daha yapmak isteyen yönetim, Nicolas Dominguez'i yeniden gündemine aldı. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi önümüzdeki sezon bitiyor. Yıldız oyuncu, Bologna'nın yeni kontrat teklifini de kabul etmedi.
Bologna'nın inadı kırılmadı
Fenerbahçe, İtalyan ekibine bu kez 9+5 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Ancak Bologna'nın bir kez daha Sarı-Lacivertliler'i reddettiği belirtildi. Bordo-Mavililer'in Dominguez için 15 milyon Euro ve sonraki satıştan pay talep ettiği öğrenildi. Buna rağmen Fenerbahçe Yönetimi'nin pes etmeye niyeti yok.
Dominguez 'tamam' derse...
Kanarya, bir yandan Bologna ile görüşmeleri yürütürken, diğer yandan Dominguez'le anlaşma zemini arayacak. Eğer Arjantinli yıldız ile el sıkışılırsa, Fenerbahçe'nin daha iyi bir teklifle İtalyan ekibinin kapısını bir kez daha çalacağı kaydedildi. Yeni sezonda Nicolas Dominguez'e Çubuklu formayı giydirmeyi çok isteyen yönetim, her türlü fedakârlığı yapmaya hazır.
Sözleşmesi bitiyor
Orta sahaya, kaliteli ve iki yönlü bir takviye daha yapmak isteyen yönetim, Nicolas Dominguez'i yeniden gündemine aldı. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi önümüzdeki sezon bitiyor. Yıldız oyuncu, Bologna'nın yeni kontrat teklifini de kabul etmedi.
Bologna'nın inadı kırılmadı
Fenerbahçe, İtalyan ekibine bu kez 9+5 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Ancak Bologna'nın bir kez daha Sarı-Lacivertliler'i reddettiği belirtildi. Bordo-Mavililer'in Dominguez için 15 milyon Euro ve sonraki satıştan pay talep ettiği öğrenildi. Buna rağmen Fenerbahçe Yönetimi'nin pes etmeye niyeti yok.
Dominguez 'tamam' derse...
Kanarya, bir yandan Bologna ile görüşmeleri yürütürken, diğer yandan Dominguez'le anlaşma zemini arayacak. Eğer Arjantinli yıldız ile el sıkışılırsa, Fenerbahçe'nin daha iyi bir teklifle İtalyan ekibinin kapısını bir kez daha çalacağı kaydedildi. Yeni sezonda Nicolas Dominguez'e Çubuklu formayı giydirmeyi çok isteyen yönetim, her türlü fedakârlığı yapmaya hazır.