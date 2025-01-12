Fenerbahçe Medicana, deplasmanda set vermeden galip

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Medicana, deplasmanda set vermeden galip
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12 Ocak 2025 17:24
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Medicana, Nilüfer Belediyespor Eker'e konuk oldu.

Cengiz Göllü Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertli ekip 3-0 kazandı.

Bu galibiyetle, sarı lacivertli ekip, ligde çıktığı 15 maçın 13'sini kazanarak liderliğini sürdürürken, Bursa temsilcisi ise 14'üncü mağlubiyetini yaşadı.

 Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Serap Kuka, Öznur Tosun

Nilüfer Belediyespor Eker: Jana Kulan, Sıla Zeynep Yaşar, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Szczurowska (Işıl Öz, Melisa Ege Bükmen, Ezgi Uludağ, Selin Çalışkan, Bilge Paşa)

Fenerbahçe Medicana: De Souza, Vuchkova, Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca (Özlem Güven, Liza Saronova)

Setler: 10-25, 15-25, 17-25

Süre: 66 dakika (20, 25, 21)

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