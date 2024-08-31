Fenerbahçe, maçı öncesinde sürpriz konuk: Yaz Yıldırım

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçın seremonisinde Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım yer aldı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe, maçı öncesinde sürpriz konuk: Yaz Yıldırım
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2024 00:11
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-Lacivertliler müsabakayı 3-0 kazandı ve puanını 10'a çıkardı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 43 ve 65. dakikada Dusan Tadic, 67. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla puanını 10'a çıkardı. Alanyaspor ise 2 puanda kaldı.

Maç öncesinde seremonide sürpriz bir isim yer aldı.

Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, Fenerbahçeli futbolcular ile birlikte seremonide sahaya çıktı. Tünelde Jose Mourinho, Dzeko, Tadic gibi isimlerle de fotoğraf çektiren Yaz Yıldırım'ın mutluluğu yüzüne yansıdı.

Kaynak: odatv.com

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery