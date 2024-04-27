Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Konyaspor'da iki oyuncu sarı kart görerek Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Yeşil beyazlı ekipte 84. dakikada sarı kart gören Valon Ethemi ve 89. dakikada sarı gören Bouly Junior Sambou, önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Konyaspor - Fenerbahçe maçı, önümüzdeki hafta 6 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
Yeşil beyazlı ekipte 84. dakikada sarı kart gören Valon Ethemi ve 89. dakikada sarı gören Bouly Junior Sambou, önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Konyaspor - Fenerbahçe maçı, önümüzdeki hafta 6 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
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