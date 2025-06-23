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Fenerbahçe, Lincoln'ü satış listesine koydu!

Fenerbahçe'nin satış listesine koyduğu Lincoln Henrique'ye Antalyaspor'un ardından Sao Paulo da talip oldu.

calendar 23 Haziran 2025 12:52
Haber: Türkiye, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe, Lincoln'ü satış listesine koydu!
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Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye kiralık olarak gönderdiği Lincoln Henrique, Türkiye'ye döndü. Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi devam eden Brezilyalı oyuncunun geleceğiyle ilgili transfer süreci yeniden başladı.

SATIŞ LİSTESİNDE

Fenerbahçe yönetimi, 26 yaşındaki Lincoln Henrique'yi satış listesine koydu. Brezilya'ya dönmeye sıcak bakan Sambacı'nın ise nihai kararını, kendisine sunulacak tekliflere göre vereceği öğrenildi.



İLK TALİP ANTALYASPOR, ŞİMDİ DE SAO PAULO

Tecrübeli orta saha oyuncusuna ilk olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor talip oldu. Son olarak ise Brezilya'nın köklü kulüplerinden Sao Paulo'nun devreye girdiği bildirildi.

SEZON PERFORMANSI

Lincoln Henrique, Hull City formasıyla bu sezon çıktığı 11 maçta 415 dakika süre aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.




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