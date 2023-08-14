Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi; Nicolas Dominguez...
Uzun süre Fenerbahçe ile görüşen Arjantinli orta sahanın transferi mali sebeplerle gerçekleşmemişti. Sarı-Lacivertliler, futbolcuyla prensip anlamda anlaşsa da İtalyan ekibi Bologna'ya 15 milyon euro ödemek istemedi. Leandro Paredes ve Tanguy Ndombele ile hayli vakit kaybeden Aslan, 25 yaşındaki orta saha için kaynak kullanmaya karar verdi.
SÖZLEŞMESİNİ UZATMIYOR
Futbolcunun sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanıyor. Dominguez'e 8.5 milyon euroluk yatırım yapan Bologna, Arjantinli'den para kazanmak istiyor. Başarılı orta saha, Bologna'nın sözleşme teklifini reddetti. Corriere di Bologna'daki habere göre; ayrılmak isteyen futbolcuya Galatasaray teklif yaptı. İngiltere Premier Lig ekibi Brighton da pusuda. Futbolcunun gönlü İngiltere'den yana ancak Aslan, daha iyi bir kontrat sunmayı planlıyor.
PİYASASI 17 MİLYON EURO'YA ÇIKTI
2019'da Velez'den 8.5 milyon euroya transfer edilen Dominguez, yaklaşık 4 yıldır Bologna forması giyiyor. Takımın en önemli isimlerinden biri olan ve 11 kez de Arjantin Milli Takımı'nın formasını terleten yetenekli orta saha, 1 kez ağları sarstı. Piyasa değeri olarak zirveyi gördüğü şu dönemde rakamı 17 milyon euroya ulaştı. Esas bölgesi merkez orta saha ancak ön liberoda da görev yapabiliyor. Gelmesi halinde Lucas Torreira ile iyi bir ikili olabilir.
Uzun süre Fenerbahçe ile görüşen Arjantinli orta sahanın transferi mali sebeplerle gerçekleşmemişti. Sarı-Lacivertliler, futbolcuyla prensip anlamda anlaşsa da İtalyan ekibi Bologna'ya 15 milyon euro ödemek istemedi. Leandro Paredes ve Tanguy Ndombele ile hayli vakit kaybeden Aslan, 25 yaşındaki orta saha için kaynak kullanmaya karar verdi.
SÖZLEŞMESİNİ UZATMIYOR
Futbolcunun sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanıyor. Dominguez'e 8.5 milyon euroluk yatırım yapan Bologna, Arjantinli'den para kazanmak istiyor. Başarılı orta saha, Bologna'nın sözleşme teklifini reddetti. Corriere di Bologna'daki habere göre; ayrılmak isteyen futbolcuya Galatasaray teklif yaptı. İngiltere Premier Lig ekibi Brighton da pusuda. Futbolcunun gönlü İngiltere'den yana ancak Aslan, daha iyi bir kontrat sunmayı planlıyor.
PİYASASI 17 MİLYON EURO'YA ÇIKTI
2019'da Velez'den 8.5 milyon euroya transfer edilen Dominguez, yaklaşık 4 yıldır Bologna forması giyiyor. Takımın en önemli isimlerinden biri olan ve 11 kez de Arjantin Milli Takımı'nın formasını terleten yetenekli orta saha, 1 kez ağları sarstı. Piyasa değeri olarak zirveyi gördüğü şu dönemde rakamı 17 milyon euroya ulaştı. Esas bölgesi merkez orta saha ancak ön liberoda da görev yapabiliyor. Gelmesi halinde Lucas Torreira ile iyi bir ikili olabilir.