Brezilya basını, Fenerbahçe ile Santos'un 23 yaşındaki oyuncu Byron Castillo için karşı karşıya geldiğini yazdı.



Castillo, ülkesinde Barcelona SC forması giyiyor. Ekvador ekibinin, başarılı futbolcuyu 2022 Dünya Kupası'na kadar takımda tutmak istediği ancak oyuncunun ayrılık konusunda ısrarcı olması halinde 3.5 milyon Dolar'a (57.4 milyon TL) satmayı planladığı yazıldı.



Haberde, Santos'un daha önce düşük bir teklif yaptığı ve bunun Barcelona SC tarafından reddedildiği hatırlatıldı. Fenerbahçe 'nin Byron Castillo konusunda ısrarcı olması halinde, oyuncunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek için Sarı-Lacivertliler'i tercih edebileceği yorumu yapıldı.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Castillo, bu sezon 11 lig maçında 2 asiste imza attı. Genç futbolcu ayrıca 8 kez de Ekvador Milli Takımı'nın formasını terletti.







