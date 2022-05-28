Fenerbahçe için Byron Castillo iddiası

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncu Byron Castillo için Brezilya'dan Santos ile karşı karşıya geldiği yazıldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe için Byron Castillo iddiası
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28 Mayıs 2022 11:29
Brezilya basını, Fenerbahçe ile Santos'un 23 yaşındaki oyuncu Byron Castillo için karşı karşıya geldiğini yazdı.

Castillo, ülkesinde Barcelona SC forması giyiyor. Ekvador ekibinin, başarılı futbolcuyu 2022 Dünya Kupası'na kadar takımda tutmak istediği ancak oyuncunun ayrılık konusunda ısrarcı olması halinde 3.5 milyon Dolar'a (57.4 milyon TL) satmayı planladığı yazıldı.

Haberde, Santos'un daha önce düşük bir teklif yaptığı ve bunun Barcelona SC tarafından reddedildiği hatırlatıldı. Fenerbahçe 'nin Byron Castillo konusunda ısrarcı olması halinde, oyuncunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek için Sarı-Lacivertliler'i tercih edebileceği yorumu yapıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Castillo, bu sezon 11 lig maçında 2 asiste imza attı. Genç futbolcu ayrıca 8 kez de Ekvador Milli Takımı'nın formasını terletti. 

 

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