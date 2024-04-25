Fenerbahçe için Beşiktaş maçı derbiden fazlası

Fenerbahçe, Sivasspor beraberliği sonrası Beşiktaş derbisine kilitlendi. Bu maç bir derbiden daha fazlası anlamını taşıyor.
Sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerini yenerek camiaya yeniden şampiyonluk inancı aşılamak istiyor. Puan kaybı kredisi kalmayan, şampiyonluk için artık Galatasaray'ı yenmesi yetmeyecek Fenerbahçe'de yönetim ve teknik heyet, Beşiktaş'ı yenememeleri halinde sezonun matematiksel olarak değilse de psikolojik olarak biteceğinin farkında.
KARTAL TESİSLERE KAPANDI
Bu derbi özellikle tartışılır duruma gelen İsmail Kartal için de çok önemli. Olası bir puan kaybında Kartal'la yolların ayrılması ya da tecrübeli çalıştırıcının görevi bırakması gündeme gelebilir.
İsmail Kartal ve ekibi bu mücadeleye özel olarak hazırlanıyor. Tesislerde tam gün mesai ile analizler yapılıyor. Futbolcular da içinde bulundukları durumun farkında.
Takım kaptanları sık sık toplantılar yaparak arkadaşlarına bu derbinin önemini anlatıyor.
SZYMANSKI YERİNE MERT HAKAN
İsmail Kartal'ın en büyük mesaisi kadro kurulumuyla ilgili. Orta alanda İsmail Yüksek ve Fred'i kesmeyi düşünmeyen Kartal, üçüncü futbolcuyu arıyor.
Szymanski'nin formsuzluğu devam ediyor. Polonyalı oyuncu son golünü 10 Ocak'ta atmıştı. Krunic ve Mert Hakan Yandaş bu formaya aday isimler. Mert Hakan'ın fiziksel olarak iyi durumda olduğu ve ilk 11'de çıkabileceği ifade edildi.
YÖNETİM KAMP KURACAK
Başkan Ali Koç ile yöneticiler, derbi için tesislerde mesaide olacak. Koç ve yönetim kurulu üyeleri tesisleri ziyaret ederek futbolculara moral verecek.
Derbiye kadar yöneticiler antrenmanı takip edecek, teknik heyet ve futbolcularla sık sık bir araya gelecek.
Sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerini yenerek camiaya yeniden şampiyonluk inancı aşılamak istiyor. Puan kaybı kredisi kalmayan, şampiyonluk için artık Galatasaray'ı yenmesi yetmeyecek Fenerbahçe'de yönetim ve teknik heyet, Beşiktaş'ı yenememeleri halinde sezonun matematiksel olarak değilse de psikolojik olarak biteceğinin farkında.
KARTAL TESİSLERE KAPANDI
Bu derbi özellikle tartışılır duruma gelen İsmail Kartal için de çok önemli. Olası bir puan kaybında Kartal'la yolların ayrılması ya da tecrübeli çalıştırıcının görevi bırakması gündeme gelebilir.
İsmail Kartal ve ekibi bu mücadeleye özel olarak hazırlanıyor. Tesislerde tam gün mesai ile analizler yapılıyor. Futbolcular da içinde bulundukları durumun farkında.
Takım kaptanları sık sık toplantılar yaparak arkadaşlarına bu derbinin önemini anlatıyor.
SZYMANSKI YERİNE MERT HAKAN
İsmail Kartal'ın en büyük mesaisi kadro kurulumuyla ilgili. Orta alanda İsmail Yüksek ve Fred'i kesmeyi düşünmeyen Kartal, üçüncü futbolcuyu arıyor.
Szymanski'nin formsuzluğu devam ediyor. Polonyalı oyuncu son golünü 10 Ocak'ta atmıştı. Krunic ve Mert Hakan Yandaş bu formaya aday isimler. Mert Hakan'ın fiziksel olarak iyi durumda olduğu ve ilk 11'de çıkabileceği ifade edildi.
YÖNETİM KAMP KURACAK
Başkan Ali Koç ile yöneticiler, derbi için tesislerde mesaide olacak. Koç ve yönetim kurulu üyeleri tesisleri ziyaret ederek futbolculara moral verecek.
Derbiye kadar yöneticiler antrenmanı takip edecek, teknik heyet ve futbolcularla sık sık bir araya gelecek.