Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa.com'da oranları!

iddaa.com'da Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı. İşte derbinin oranları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa.com'da oranları!
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21 Aralık 2023 15:56
Son güncelleme 21 Aralık 2023 15:58
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi öncesinde iddaa.com'da oranlar belli oldu.

Maça ev sahibi olarak çıkacak olan Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.08 oran belirlendi.

Konuk ekip Galatasaray'ın derbide oranı 2.73 olarak açıklandı. Beraberliğe 3.50 oran verildi.

Derbinin 2.5 Üst bitmesine 1.51 oran açıklanırken; 2.5 Alt'ın oranı 2.16 olarak duyuruldu.

Öte yandan derbide penaltı olma ihtimaline 2.42 oran belirlendi. Penaltı olmaz seçeneğine verilen oran 1.37 olarak açıklandı.

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