Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi öncesinde iddaa.com'da oranlar belli oldu.
Maça ev sahibi olarak çıkacak olan Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.08 oran belirlendi.
Konuk ekip Galatasaray'ın derbide oranı 2.73 olarak açıklandı. Beraberliğe 3.50 oran verildi.
Derbinin 2.5 Üst bitmesine 1.51 oran açıklanırken; 2.5 Alt'ın oranı 2.16 olarak duyuruldu.
Öte yandan derbide penaltı olma ihtimaline 2.42 oran belirlendi. Penaltı olmaz seçeneğine verilen oran 1.37 olarak açıklandı.
DERBİYE İDDAA.COM'DA OYNAMAK İÇİN TIKLA!
Maça ev sahibi olarak çıkacak olan Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.08 oran belirlendi.
Konuk ekip Galatasaray'ın derbide oranı 2.73 olarak açıklandı. Beraberliğe 3.50 oran verildi.
Derbinin 2.5 Üst bitmesine 1.51 oran açıklanırken; 2.5 Alt'ın oranı 2.16 olarak duyuruldu.
Öte yandan derbide penaltı olma ihtimaline 2.42 oran belirlendi. Penaltı olmaz seçeneğine verilen oran 1.37 olarak açıklandı.
DERBİYE İDDAA.COM'DA OYNAMAK İÇİN TIKLA!
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU