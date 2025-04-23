Fenerbahçe, Efeler Ligi'nde üçüncülük üçin parkede!

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabının ilk maçında Fenerbahçe Medicana, 24 Nisan Perşembe günü Arkas Spor'u ağırlayacak.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabının ilk maçında Fenerbahçe Medicana, 24 Nisan Perşembe günü Arkas Spor'u ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 17.00'de başlayacak.
İki galibiyete ulaşan takımın seriyi kazanarak Efeler Ligi'ni üçüncü bitireceği eşleşmede sarı-lacivertli takım, ev sahibi avantajına sahip.
Serinin ikinci maçı, 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da İzmir'de Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynanacak.