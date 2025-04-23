Fenerbahçe, Efeler Ligi'nde üçüncülük üçin parkede!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabında ilk maç 24 Nisan Perşembe günü yapılacak. Fenerbahçe Medicana, serinin ilk mücadelesinde Arkas Spor'u konuk edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe, Efeler Ligi'nde üçüncülük üçin parkede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2025 13:54

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabının ilk maçında Fenerbahçe Medicana, 24 Nisan Perşembe günü Arkas Spor'u ağırlayacak. 

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 17.00'de başlayacak.

İki galibiyete ulaşan takımın seriyi kazanarak Efeler Ligi'ni üçüncü bitireceği eşleşmede sarı-lacivertli takım, ev sahibi avantajına sahip.

Serinin ikinci maçı, 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da İzmir'de Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynanacak.

 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery