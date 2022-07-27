Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırlayacak.Ülker Stadı'nda oynanacak ve saatde başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Mücadele'den canlı yayınlanacak.Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak.Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Szalai, Tisserand, Ferdi, Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can, King, Rossi, Valencia.Dinamo Kiev: Bushchan, Popov, Zabarnyi, Kedziora, Sydorchuk, Verbic, Shaparenko, Tsygankov, Buyalsky, Dubinchak, Besedin.Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Serdar Aziz, Dinamo Kiev'e karşı mücadele edemeyecek.İlk maçta sahaya 11'de çıkan Serdar, yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısında forma giyememişti.Sarı-lacivertli ekipte Dinamo Kiev maçı öncesi savunmadaki eksikler can sıkıyor.Güney Koreli stoper Kim Min-jae, transfer görüşmeleri sebebiyle Dinamo Kiev maçlarının kadrosuna yazılmamıştı. İlk maça 11'de başlayan ve sakatlanarak 2. yarıya çıkamayan Serdar Aziz'in de oynayamayacak olması, bu bölgede teknik direktör Jorge Jesus'u sıkıntıya soktu.Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yokluğunda Marcel Tisserand ve Attila Szalai dışında asıl bölgesi stoper olan futbolcu bulunmuyor.Sarı-lacivertlilerde kadroda yer alan Willian Arao ve Filip Novak, bu bölgeye alternatif olarak düşünülüyor.