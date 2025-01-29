Fenerbahçe'den sola son aday: Malacia

Manchester United, Hollandalı oyuncuyu 2022'de Feyenoord'dan 15 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Ancak Malacia, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle beklenen performansı sergileyemedi.
25 yaşındaki sol bek bu sezon sahalara döndü ve 8 maçta görev yapıp 315 dakika süre aldı.
MOURINHO KARAR VERECEK
Manchester United, Lecce'nin sol beki Patrick Dorgu'yu kadrosuna katmaya hazırlandığı için Malacia'yı düzenli oynayabileceği bir takıma göndermek istiyor.
Yıldız futbolcunun menajerler vasıtasıyla Fenerbahçe'ye önerildiği kaydedildi. Teknik ekiple bu durumu paylaşan yönetimin, Mourinho'dan gelecek rapora göre hareket edeceği kaydedildi.
25 yaşındaki sol bek bu sezon sahalara döndü ve 8 maçta görev yapıp 315 dakika süre aldı.
MOURINHO KARAR VERECEK
Manchester United, Lecce'nin sol beki Patrick Dorgu'yu kadrosuna katmaya hazırlandığı için Malacia'yı düzenli oynayabileceği bir takıma göndermek istiyor.
Yıldız futbolcunun menajerler vasıtasıyla Fenerbahçe'ye önerildiği kaydedildi. Teknik ekiple bu durumu paylaşan yönetimin, Mourinho'dan gelecek rapora göre hareket edeceği kaydedildi.