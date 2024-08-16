Fenerbahçe'den orta sahada kesin çözüm: Amrabat - McTominay

Fenerbahçe'de orta saha transferinin aciliyeti, Lille eşleşmesinde net şekilde ortaya çıktı. Jose Mourinho da hemen her açıklamasında bu konuda net mesajlar verdi. Yönetim, Portekizli hocasının yaptığı açıklamalar sonrasında transfer çalışmalarını hızlandırdı ve gündemine 2 dünya yıldızını birden aldı.
MOU'DAN YEŞİL IŞIK!
Orta sahada değişime gidecek olan Manchester United, Scott McTominay'i Napoli ile birlikte Fenerbahçe'ye önermişti. Mourinho'nun eski öğrencisine yeşil ışık yakması sonrası yönetim, bu oyuncuyu değerlendirme kararı aldı. İngiliz ekibinin beklentisi 25 milyon Euro olsa da bu rakamı aşağı çekmesi bekleniyor. Napoli henüz teklif konusunda kararını vermedi. Eğer İtalyanlar bu transfer için harekete geçmezse, Sarı-Lacivertliler, İskoç yıldızı daha uygun şartlarda kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.
AMRABAT DEFTERİ YENİDEN AÇILDI
Öte yandan Sofyan Amrabat defteri de yeniden açılıyor. Yıldız futbolcu, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Manchester United'da kariyerini sürdürmek istiyordu. Ancak İngiliz devi, Faslı oyuncu için hala teklif yapmadı. PSG'li Manuel Ugarte için çalışmalara başladı.
SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRECEK
Ayrıca Barcelona'dan Frenkie De Jong'un da peşine düştüler. Fiorentina'dan kesin olarak ayrılması beklenen Amrabat'ın, bu gelişme sonrası farklı seçenekleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.
MOU ÇOK İSTİYOR!
Mourinho'nun çok istediği başarılı orta saha oyuncusu için Fenerbahçe'nin yeniden girişimlere başlayacağı kaydedildi. Faslı yıldızla şu an için ilgilenen başka bir takım bulunmuyor. Bu gelişmeler sonrasında Fenerbahçe, Amrabat transferinde diğer takımlara göre daha avantajlı bir noktada bulunuyor.
MOU'DAN YEŞİL IŞIK!
Orta sahada değişime gidecek olan Manchester United, Scott McTominay'i Napoli ile birlikte Fenerbahçe'ye önermişti. Mourinho'nun eski öğrencisine yeşil ışık yakması sonrası yönetim, bu oyuncuyu değerlendirme kararı aldı. İngiliz ekibinin beklentisi 25 milyon Euro olsa da bu rakamı aşağı çekmesi bekleniyor. Napoli henüz teklif konusunda kararını vermedi. Eğer İtalyanlar bu transfer için harekete geçmezse, Sarı-Lacivertliler, İskoç yıldızı daha uygun şartlarda kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.
AMRABAT DEFTERİ YENİDEN AÇILDI
Öte yandan Sofyan Amrabat defteri de yeniden açılıyor. Yıldız futbolcu, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Manchester United'da kariyerini sürdürmek istiyordu. Ancak İngiliz devi, Faslı oyuncu için hala teklif yapmadı. PSG'li Manuel Ugarte için çalışmalara başladı.
SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRECEK
Ayrıca Barcelona'dan Frenkie De Jong'un da peşine düştüler. Fiorentina'dan kesin olarak ayrılması beklenen Amrabat'ın, bu gelişme sonrası farklı seçenekleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.
MOU ÇOK İSTİYOR!
Mourinho'nun çok istediği başarılı orta saha oyuncusu için Fenerbahçe'nin yeniden girişimlere başlayacağı kaydedildi. Faslı yıldızla şu an için ilgilenen başka bir takım bulunmuyor. Bu gelişmeler sonrasında Fenerbahçe, Amrabat transferinde diğer takımlara göre daha avantajlı bir noktada bulunuyor.