Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
Bright Osayi-Samuel ile sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe, yeni sağ bek için arayışlara başladı. Sarı-lacivertlilerin Kyle Walker ile ilgilendiği öne sürüldü.
WALKER'A RESMİ TEKLİF
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Manchester City forması giyen İngiliz sağ bek Kyle Walker'a resmi teklif yaptı.
BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
Manchester City'den geçen sezonun ikinci yarısında Milan'a kiralanan 35 yaşındaki Walker, sezonun sona ermesiyle birlikte İngiliz ekibine geri döndü. Kyle Walker'ın, Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Kyle Walker, Manchester City ve Milan'da geride kalan sezonda toplamda 34 maçta süre buldu.
Bright Osayi-Samuel ile sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe, yeni sağ bek için arayışlara başladı. Sarı-lacivertlilerin Kyle Walker ile ilgilendiği öne sürüldü.
WALKER'A RESMİ TEKLİF
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Manchester City forması giyen İngiliz sağ bek Kyle Walker'a resmi teklif yaptı.
BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
Manchester City'den geçen sezonun ikinci yarısında Milan'a kiralanan 35 yaşındaki Walker, sezonun sona ermesiyle birlikte İngiliz ekibine geri döndü. Kyle Walker'ın, Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Kyle Walker, Manchester City ve Milan'da geride kalan sezonda toplamda 34 maçta süre buldu.
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