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Fenerbahçe'den KAP açıklaması: Sermaye artırımı

Fenerbahçe, şirket sermayesinin 1.25 milyar TL'ye yükseleceğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla duyurdu.

calendar 30 Temmuz 2025 19:07
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den KAP açıklaması: Sermaye artırımı
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Fenerbahçe Futbol A.Ş., Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla, şirket sermayesinin 1.25 Milyar TL'ye yükseleceğini duyurdu.

Bu kapsamda, mevcut çıkarılmış sermayesi olan 250 Milyon TL'nin tamamı nakit olarak karşılanmak üzere 1 Milyar TL bedelli sermaye artırımıyla %400 oranında artırılacak

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin 1.250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.000.000.000 TL bedelli olarak , %400 oranında artırılarak 1.250.000.000 TL'ye yükseltilmesinde;


Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Paylar" başlıklı 6'ncı ve "Paylar/Türü ve Grubu" başlıklı 7'nci maddesi tadilinin onaylanmasını teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, Kurul tarafınca 29.07.2025 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı tadil metni bildirim ekinde sunulmuştur.

İlgili maddelerin tadili ve ilanı için de İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne bugün başvuru yapılmıştır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

 

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