Fenerbahçe'den kaleci sürprizi: Ertuğrul Taşkıran

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Berke Özer'in takımdan ayrılacağını açıklamasını ardından sarı-lacivertlilerden kaleci hamlesi geldi.



KALEYE ERTUĞRUL TAŞKIRAN



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Kasımpaşa forması giyen eski kalecisi Ertuğrul Taşkıran ile görüştü ve transfer için 'olur' yanıtını aldı. Bu gelişmenin ardından başkanlar düzeyinde de bir transfer görüşmesi gerçekleşti.



Fenerbahçe, Kasımpaşa ile resmen anlaştıktan sonra tecrübeli kaleci ve menajeri ile masaya oturup sözleşme şartlarını konuşacak.



ALTYAPIDAN YETİŞTİ



Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Ertuğrul Taşkıran, çeşitli takımlara kiralandıktan sonra 2015-2017 arası sarı-lacivertli takımın kadrosunda yer almıştı.





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