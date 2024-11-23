60. dakikada ceza sahasında topla buluşan Morte'nin vuruşunda topu kaleci Livakovic çeldi.63. dakikada Tadic'in pasında kaleci Bilal Bayazit ile karşı karşıya pozisyonda En-Nesyri'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti:66. dakikada kaleci Bilal Bayazit ile karşı karşıya kalan Dzeko'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.76. dakikada Cardoso'nun ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kali direğinin yanından auta gitti.85. dakikada Mert Müldür'ün sağ kanattan ceza sahasına ortasında arka direğe seken topla buluşan Kostic, farkı 3'e çıkardı:88. dakikada Fenerbahçe'nin 6'ncı gölü geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın pasında Szymanski, topu boş kaleye gönderdi:90+4'üncü dakikada Dzeko'nun orta sahadan kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarparak taca çıktı.Maç Fenerbahçe'nin 6-2 üstünlüğü ile tamamlandı.RHG Enertürk EnerjiDirenç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Murat AltanBilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Baran Ali Gezek (Dk. 46 Karimi), Ramazan Civelek (Dk. 46 Boa Morte), Bourabia, Cardoso, Bahoken (Dk. 70 Nazon)Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 75 Mert Müldür), Djiku, Samet Akaydın, Kostic, Amrabat (Dk. 89 İsmail Yüksek), Fred, Oğuz Aydın (Dk. 89 Levent Mercan), Mert Hakan Yandaş (Dk. 64 Szymanski), Tadic, En-Nesyri (Dk. 64 Dzeko)Dk. 7 (Penaltıdan) ve Dk. 63 Tadic, Dk. 15 ve 26 Oğuz Aydın, Dk. 85 Kostic, Dk. 88 Szymanski (Fenerbahçe), Dk. 43 Djiku (kendi kalesine), Dk. 56 Kolovetsios (Bellona Kayserispor)Dk. 9 Ramazan Civelek, Dk. 12 Baran Ali Gezek, Dk. 74 Nazon, Dk. 84 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 19 Djiku, Dk. 64 Mert Hakan Yandaş, Dk. 74 Samet Akaydın (Fenerbahçe)