Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı.
Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 15 ve 26. dakikalarda Oğuz Aydın, 63. dakikada En-Nesyri, 85. dakikada Filip Kostic ve 88. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti. Kayserispor'un golleri ise 43. dakikada Alexander Djiku (k.k.), 56. dakikada Kolovetsios'tan geldi.
OĞUZ AYDIN FIRTINASI
Fenerbahçe'de bu sezon ilk kez ilk 11'de yer alan Oğuz Aydın, 2 gol ve 1 asistle öne çıkan isim oldu. Öte yandan Filip Kostic de sarı lacivertli formayla ilk golünü attı.
Kayserispor ile Fenerbahçe, ligde 47. kez karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, rakibini 30 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise rakibini 8 karşılaşmada mağlup etti.
Kayserispor, bu sezon Süper Lig'de bir maçın ilk yarısında isabetli şut çekemeden gol atan ilk takım oldu.
ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET
Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Sarı lacivertliler ayrıca ligde 9. 3 puanını elde etti. Kayserispor ise ligde 5 maç sonra mağlup oldu. Kayserispor, evinde oynadığı 11 maçı da kazanamadı.
Fenerbahçe bu sonucun ardından puanını 29'a çıkardı ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Kayserispor ise 12 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynayacak. Kayserispor ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.
MOURINHO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK!
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Net Global Sivasspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
Ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak topladığı 26 puanla ligde 2. sırada bulunan sarı-lacivertli takım, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda Kayserispor'a konuk oldu.
Fenerbahçe'de Fransız futbolcu Saint-Maximin ağrıları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmezken fiziksel olarak hazır olmadığı için Cengiz Ünder ile sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde de kadroda yer almadı.
Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmaya Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Samet Akaydın, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Mert Hakan Yandaş, Tadic, En-Nesyri ilk 11'i ile çıktı.
Teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Net Global Sivasspor maçında ilk 11'de forma verdiği Çağlar Söyüncü, Szymanski ve Saint-Maximin'in yerine Djiku, Fred ve Oğuz Aydın'a Kayserispor karşısında şans verdi.
Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Dzeko, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Becao ve Szymanski yer aldı.
KAYSERİSPOR'UN KADROSU
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Fenerbahçe'ye karşı ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 1 değişiklik yaptı.
Bellona Kayserispor, Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Baran Ali Gezek, Ramazan Civelek, Bourabia, Cardoso, Bahoken ilk 11'i ile sahaya çıktı.
Kayserispor'da kart cezalısı Attamah'ın yerine Ramazan Civelek, ilk 11'de şans buldu.
Kayseri ekibinin yedek kulübesinde Onurcan Piri, Şamil Öztürk, Karimi, Nazon, Uzodimma, Arif Kocaman, Morte, Nurettin Korkmaz, Ackah ve Talha Sarıarslan yer aldı.
Fenerbahçe "Kadına yönelik şiddetle mücadelede biz varız", Bellona Kayserispor ise "24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" yazılı pankartlarla taraftarı selamladı.
FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI!
Mücadeleye baskılı başlayan Fenerbahçe, karşılaşmanın 6. dakikasında penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına girmek isteyen Kostic, Gökhan Sazdağı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Direnç Tonusluoğlu tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Dusan Tadic, 7. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
KAYSERİ'DE İKİNCİ GOL OĞUZ AYDIN'DAN!
Fenerbahçe, 15. dakikada Kayserispor karşısında takımının 2. golünü kaydetti. Fred'in derin pasında savunma arkasına sarkan Oğuz Aydın, sol ayağıyla yerden sert bir vuruş yaptı. Kaleci Bilal Bayazit'in müdahalesi yetmedi ve Fenerbahçe skoru 2-0'a getirdi.
OĞUZ'DAN 11 DAKİKADA DOUBLE!
Süper Lig'de ilk kez bir maça 11'de başlayan Oğuz Aydın, 11 dakikada ikinci golünü attı. Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte kendini unutturan Oğuz, düzgün bir vuruşla skoru 3-0'a getirdi.
DJIKU KENDİ KALESİNE ATTI: 1-3
Kayserispor, Djiku'nun 43. dakikada kendi ağlarına gönderdiği golle farkı 2'ye indirdi. Sağ kanattan topu kontrol eden Miguel Cardoso, sol ayağıyla ceza sahasına topu çevirdi. Alexander Djiku, topu uzaklaştırmak isterken kendi ağlarına gönderdi.
Fenerbahçe ilk yarıda rakibine çok fazla gol pozisyonu vermedi. Ev sahibi ekip devreyi isabetli şut atamadan tamamladı.
KAYSERİSPOR FARKI 1'E İNDİRDİ!
İkinci yarıya etkili başlayan Kayserispor 3-0 geriye düştüğü maçın 56. dakikasında skoru 3-2'ye getirdi. Soldan kullanılan köşe vuruşunu Kartal Kayra Yılmaz ortaladı. Arka direkte iyi yükselen Kolovetsios düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ!
3-2'nin ardından baskısını artıran Kayserispor'un arkada bıraktığı boşluğu iyi değerlendiren Fenerbahçe, En-Nesyri'nin 63. dakikada attığı golle skoru 4-2'ye yaptı ve derin bir nefes aldı. Tadic'in savunma arkasına gönderdiği topta karşı karşıya kalan En-Nesyri, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
KAYSERİSPOR PENALTI BEKLEDİ!
Kayserispor 71. dakikada penaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu oyunu devam ettirdi. Kartal Kayra'nın arka direğe havalandırdığı topa Bourabia kafayı vurdu. Top Kostic'ten kornere çıktı. Kayserisporlu oyuncular bu pozisyonda elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.
FILIP KOSTIC İLK GOLÜNÜ ATTI!
Fenerbahçe farkı yeniden 3'e çıkardı. Mert Müldür'ün ceza sahasına çevirdiği topu Oğuz Aydın kontrol edemedi. Arka tarafa açılan topu Kostic yakaladı. Çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlarla buluştu.
BU KEZ SZYMANSKI SAHNEDE!
Fenerbahçe'de oyuna sonradan giren Sebastian Szymanski, skoru 6-2'ye getirdi. Oğuz Aydın, soldan ceza sahasına taşıdığı topu bekletmeden Szymanski'ye bıraktı. Onun boş pozisyonda vuruşu ağlarla buluştu ve skor 6-2'ye geldi.
Maçın son bölümünde Kayserispor farkı azaltmak adına yüklense de skor değişmedi ve Fenerbahçe maçı 6-2 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pası ile ceza sahasına giren Kostic, Gökhan Sazdağı'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 7. dakikada Tadic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak, ağlara gitti: 0-1.
14. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ceza sahasına ortasına Bahoken'in kafa vuruşunda top, kale direğinin üstünden auta çıktı.
15. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Fred'in pasıyla ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
23. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fred'in yerden sert şutunnda kaleci Bilal Bayazit, topu kornere çeldi.
26. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Oğuz Aydın, takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti.
41. dakikada ceza sahasında Tadic ile paslaşan Mert Hakan Yandaş'ın sert şutunda kaleci Bilal Bayazit, topu kornere gönderdi.
43. dakikada Bellona Kayserispor farkı 2'ye indirdi. Cardoso'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasına Djiku'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in üstünden ağlara gitti: 1-3.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
56. dakikada Bellona Kayserispor farkı 1'e indirdi. Kartal Kayra Yılmaz'ın sol kanattan kullandığı korner atışında Kolovetsios'un ceza alanında kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.
Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 15 ve 26. dakikalarda Oğuz Aydın, 63. dakikada En-Nesyri, 85. dakikada Filip Kostic ve 88. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti. Kayserispor'un golleri ise 43. dakikada Alexander Djiku (k.k.), 56. dakikada Kolovetsios'tan geldi.
OĞUZ AYDIN FIRTINASI
Fenerbahçe'de bu sezon ilk kez ilk 11'de yer alan Oğuz Aydın, 2 gol ve 1 asistle öne çıkan isim oldu. Öte yandan Filip Kostic de sarı lacivertli formayla ilk golünü attı.
Kayserispor ile Fenerbahçe, ligde 47. kez karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, rakibini 30 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise rakibini 8 karşılaşmada mağlup etti.
Kayserispor, bu sezon Süper Lig'de bir maçın ilk yarısında isabetli şut çekemeden gol atan ilk takım oldu.
ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET
Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Sarı lacivertliler ayrıca ligde 9. 3 puanını elde etti. Kayserispor ise ligde 5 maç sonra mağlup oldu. Kayserispor, evinde oynadığı 11 maçı da kazanamadı.
Fenerbahçe bu sonucun ardından puanını 29'a çıkardı ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Kayserispor ise 12 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynayacak. Kayserispor ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.
MOURINHO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK!
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Net Global Sivasspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
Ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak topladığı 26 puanla ligde 2. sırada bulunan sarı-lacivertli takım, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda Kayserispor'a konuk oldu.
Fenerbahçe'de Fransız futbolcu Saint-Maximin ağrıları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmezken fiziksel olarak hazır olmadığı için Cengiz Ünder ile sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde de kadroda yer almadı.
Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmaya Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Samet Akaydın, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Mert Hakan Yandaş, Tadic, En-Nesyri ilk 11'i ile çıktı.
Teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Net Global Sivasspor maçında ilk 11'de forma verdiği Çağlar Söyüncü, Szymanski ve Saint-Maximin'in yerine Djiku, Fred ve Oğuz Aydın'a Kayserispor karşısında şans verdi.
Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Dzeko, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Becao ve Szymanski yer aldı.
KAYSERİSPOR'UN KADROSU
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Fenerbahçe'ye karşı ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 1 değişiklik yaptı.
Bellona Kayserispor, Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Baran Ali Gezek, Ramazan Civelek, Bourabia, Cardoso, Bahoken ilk 11'i ile sahaya çıktı.
Kayserispor'da kart cezalısı Attamah'ın yerine Ramazan Civelek, ilk 11'de şans buldu.
Kayseri ekibinin yedek kulübesinde Onurcan Piri, Şamil Öztürk, Karimi, Nazon, Uzodimma, Arif Kocaman, Morte, Nurettin Korkmaz, Ackah ve Talha Sarıarslan yer aldı.
Fenerbahçe "Kadına yönelik şiddetle mücadelede biz varız", Bellona Kayserispor ise "24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" yazılı pankartlarla taraftarı selamladı.
FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI!
Mücadeleye baskılı başlayan Fenerbahçe, karşılaşmanın 6. dakikasında penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına girmek isteyen Kostic, Gökhan Sazdağı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Direnç Tonusluoğlu tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Dusan Tadic, 7. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
KAYSERİ'DE İKİNCİ GOL OĞUZ AYDIN'DAN!
Fenerbahçe, 15. dakikada Kayserispor karşısında takımının 2. golünü kaydetti. Fred'in derin pasında savunma arkasına sarkan Oğuz Aydın, sol ayağıyla yerden sert bir vuruş yaptı. Kaleci Bilal Bayazit'in müdahalesi yetmedi ve Fenerbahçe skoru 2-0'a getirdi.
OĞUZ'DAN 11 DAKİKADA DOUBLE!
Süper Lig'de ilk kez bir maça 11'de başlayan Oğuz Aydın, 11 dakikada ikinci golünü attı. Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte kendini unutturan Oğuz, düzgün bir vuruşla skoru 3-0'a getirdi.
DJIKU KENDİ KALESİNE ATTI: 1-3
Kayserispor, Djiku'nun 43. dakikada kendi ağlarına gönderdiği golle farkı 2'ye indirdi. Sağ kanattan topu kontrol eden Miguel Cardoso, sol ayağıyla ceza sahasına topu çevirdi. Alexander Djiku, topu uzaklaştırmak isterken kendi ağlarına gönderdi.
Fenerbahçe ilk yarıda rakibine çok fazla gol pozisyonu vermedi. Ev sahibi ekip devreyi isabetli şut atamadan tamamladı.
KAYSERİSPOR FARKI 1'E İNDİRDİ!
İkinci yarıya etkili başlayan Kayserispor 3-0 geriye düştüğü maçın 56. dakikasında skoru 3-2'ye getirdi. Soldan kullanılan köşe vuruşunu Kartal Kayra Yılmaz ortaladı. Arka direkte iyi yükselen Kolovetsios düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ!
3-2'nin ardından baskısını artıran Kayserispor'un arkada bıraktığı boşluğu iyi değerlendiren Fenerbahçe, En-Nesyri'nin 63. dakikada attığı golle skoru 4-2'ye yaptı ve derin bir nefes aldı. Tadic'in savunma arkasına gönderdiği topta karşı karşıya kalan En-Nesyri, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
KAYSERİSPOR PENALTI BEKLEDİ!
Kayserispor 71. dakikada penaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu oyunu devam ettirdi. Kartal Kayra'nın arka direğe havalandırdığı topa Bourabia kafayı vurdu. Top Kostic'ten kornere çıktı. Kayserisporlu oyuncular bu pozisyonda elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.
FILIP KOSTIC İLK GOLÜNÜ ATTI!
Fenerbahçe farkı yeniden 3'e çıkardı. Mert Müldür'ün ceza sahasına çevirdiği topu Oğuz Aydın kontrol edemedi. Arka tarafa açılan topu Kostic yakaladı. Çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlarla buluştu.
BU KEZ SZYMANSKI SAHNEDE!
Fenerbahçe'de oyuna sonradan giren Sebastian Szymanski, skoru 6-2'ye getirdi. Oğuz Aydın, soldan ceza sahasına taşıdığı topu bekletmeden Szymanski'ye bıraktı. Onun boş pozisyonda vuruşu ağlarla buluştu ve skor 6-2'ye geldi.
Maçın son bölümünde Kayserispor farkı azaltmak adına yüklense de skor değişmedi ve Fenerbahçe maçı 6-2 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pası ile ceza sahasına giren Kostic, Gökhan Sazdağı'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 7. dakikada Tadic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak, ağlara gitti: 0-1.
14. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ceza sahasına ortasına Bahoken'in kafa vuruşunda top, kale direğinin üstünden auta çıktı.
15. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Fred'in pasıyla ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
23. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fred'in yerden sert şutunnda kaleci Bilal Bayazit, topu kornere çeldi.
26. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Oğuz Aydın, takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti.
41. dakikada ceza sahasında Tadic ile paslaşan Mert Hakan Yandaş'ın sert şutunda kaleci Bilal Bayazit, topu kornere gönderdi.
43. dakikada Bellona Kayserispor farkı 2'ye indirdi. Cardoso'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasına Djiku'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in üstünden ağlara gitti: 1-3.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
56. dakikada Bellona Kayserispor farkı 1'e indirdi. Kartal Kayra Yılmaz'ın sol kanattan kullandığı korner atışında Kolovetsios'un ceza alanında kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.
60. dakikada ceza sahasında topla buluşan Morte'nin vuruşunda topu kaleci Livakovic çeldi.
63. dakikada Tadic'in pasında kaleci Bilal Bayazit ile karşı karşıya pozisyonda En-Nesyri'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-4.
66. dakikada kaleci Bilal Bayazit ile karşı karşıya kalan Dzeko'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
76. dakikada Cardoso'nun ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kali direğinin yanından auta gitti.
85. dakikada Mert Müldür'ün sağ kanattan ceza sahasına ortasında arka direğe seken topla buluşan Kostic, farkı 3'e çıkardı: 2-5.
88. dakikada Fenerbahçe'nin 6'ncı gölü geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın pasında Szymanski, topu boş kaleye gönderdi: 2-6.
90+4'üncü dakikada Dzeko'nun orta sahadan kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarparak taca çıktı.
Maç Fenerbahçe'nin 6-2 üstünlüğü ile tamamlandı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Murat Altan
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Baran Ali Gezek (Dk. 46 Karimi), Ramazan Civelek (Dk. 46 Boa Morte), Bourabia, Cardoso, Bahoken (Dk. 70 Nazon)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 75 Mert Müldür), Djiku, Samet Akaydın, Kostic, Amrabat (Dk. 89 İsmail Yüksek), Fred, Oğuz Aydın (Dk. 89 Levent Mercan), Mert Hakan Yandaş (Dk. 64 Szymanski), Tadic, En-Nesyri (Dk. 64 Dzeko)
Goller: Dk. 7 (Penaltıdan) ve Dk. 63 Tadic, Dk. 15 ve 26 Oğuz Aydın, Dk. 85 Kostic, Dk. 88 Szymanski (Fenerbahçe), Dk. 43 Djiku (kendi kalesine), Dk. 56 Kolovetsios (Bellona Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Ramazan Civelek, Dk. 12 Baran Ali Gezek, Dk. 74 Nazon, Dk. 84 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 19 Djiku, Dk. 64 Mert Hakan Yandaş, Dk. 74 Samet Akaydın (Fenerbahçe)
63. dakikada Tadic'in pasında kaleci Bilal Bayazit ile karşı karşıya pozisyonda En-Nesyri'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-4.
66. dakikada kaleci Bilal Bayazit ile karşı karşıya kalan Dzeko'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
76. dakikada Cardoso'nun ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kali direğinin yanından auta gitti.
85. dakikada Mert Müldür'ün sağ kanattan ceza sahasına ortasında arka direğe seken topla buluşan Kostic, farkı 3'e çıkardı: 2-5.
88. dakikada Fenerbahçe'nin 6'ncı gölü geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın pasında Szymanski, topu boş kaleye gönderdi: 2-6.
90+4'üncü dakikada Dzeko'nun orta sahadan kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarparak taca çıktı.
Maç Fenerbahçe'nin 6-2 üstünlüğü ile tamamlandı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Murat Altan
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Baran Ali Gezek (Dk. 46 Karimi), Ramazan Civelek (Dk. 46 Boa Morte), Bourabia, Cardoso, Bahoken (Dk. 70 Nazon)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 75 Mert Müldür), Djiku, Samet Akaydın, Kostic, Amrabat (Dk. 89 İsmail Yüksek), Fred, Oğuz Aydın (Dk. 89 Levent Mercan), Mert Hakan Yandaş (Dk. 64 Szymanski), Tadic, En-Nesyri (Dk. 64 Dzeko)
Goller: Dk. 7 (Penaltıdan) ve Dk. 63 Tadic, Dk. 15 ve 26 Oğuz Aydın, Dk. 85 Kostic, Dk. 88 Szymanski (Fenerbahçe), Dk. 43 Djiku (kendi kalesine), Dk. 56 Kolovetsios (Bellona Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Ramazan Civelek, Dk. 12 Baran Ali Gezek, Dk. 74 Nazon, Dk. 84 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 19 Djiku, Dk. 64 Mert Hakan Yandaş, Dk. 74 Samet Akaydın (Fenerbahçe)