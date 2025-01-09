Fenerbahçe'den Galatasaray maçı için olay paylaşım!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın kupada oynadığı Başakşehir maçının ardından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Galatasaray maçı için olay paylaşım!
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09 Ocak 2025 00:42
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kupada oynadığı Başakşehir maçının ardından bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali… Sorarlarsa "en mağdur biziz" dersiniz!" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe ayrıca bu paylaşımda düdük resmi kullandı.

Fenerbahçe'nin paylaşımında kullandığı fotoğraf:




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