Fenerbahçe'den Galatasaray'a; 'Hesap vakti!'

lerin performansını da rakibimizin performansını da seyredeceğiz." diye ifadelerini kullanmıştı.



Metin Öztürk ise "Belki geçen maç 2 puanımız alınmamış olsaydı fark 11 olacaktı. İkinci sıradaki rakibimizin maçı var. Göztepe daha evvel bizimle çok dişli bir maç oynadı. Çok iyi bir takım. Avrupa hayalleri var. Çok iyi bir maç izleyeceğimizden eminim. İnşallah hakem, bizim Fenerbahçe'yi eze eze onların stadında yendiğimiz maçta yaptığı hatayı tekrarlamaz. Hakem in o hatası olmasaydı maç 7'ye, 8'e giderdi. Canı sağ olsun. Biz önümüze bakıyoruz. Sezon sonunda yine Galatasaray şampiyon olacak. Bir sonraki sezona da bu motivasyonla hazırlanacağız." şeklinde konuşmuştu.

Fenerbahçe Kulübü, Göztepe ile oynayacakları maç öncesi Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamalara gece saat 01.46'da yanıt verdi."Hakem kararlarıyla şımartılmakta birinci sıradaki rakibimiz, kendilerine gösterilmeyen kırmızı kartları örtbas etmek adına, Göztepe ile oynayacağımız maçın hakemine 'sipariş' gibi bir uyarı göndermiştir.Geçmişte hakem toplantısında suyun öte tarafının hakkını savunmaktan çekinmeyen maçın hakemine... Önceliğiniz Türk futboludur. Kendi menfaatleri için sizi baskı altına alarak, hocamızın ve futbolcularımızın emeğine ve alın terine göz dikenler değil.Bugünkü yönetiminiz tarafınızı belli edecektir. Şanlı tarihinde sarsılmaz iradesini defalarca göstermiş camiamızın nefesinin, bugün Kadıköy'de ensenizde olacağını hatırlatırız.Kurdukları yapının değişeceğini anlayınca panikleyenlere karşı, taraftarımızı doksan dakika boyunca desteğe davet ediyoruz.Birleş, savaş, zafer bizim olacak.Hesap vakti!"Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray - Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunmuştu.Okan Buruk, Fenerbahçe - Göztepe maçının hakemi Atilla Karaoğlan hakkında,