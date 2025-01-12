Fenerbahçe'den Facundo Medina operasyonu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sol bek için de çalışmalar devam ediyor.
Kostic'in yerine ilk 11'de forma giyebilecek bir isim bakan sarı-lacivertliler, Lens'in bir başka yıldızına gözünü dikti: Facundo Medina.
Hem sol bekte hem de stoperde forma giyebilen 25 yaşındaki Arjantinli yıldız için teknik heyetten olumlu yanıt alan yönetim, çalışmalarını sürdürüyor.
BEKLENTİ 20 MİLYON EURO
Fransız ekibinin 20 milyon euro seviyesinde bir gelir beklediği Medina, tıpkı sezonu kapatan Oosterwolde gibi iki mevkide de oynayabiliyor.
TAM DA MOURINHO'NUN İSTEDİĞİ GİBİ
Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde bulunan Oosterwolde'nin yerine düşünülen Medina tam da teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği bir isim.
SKOR KATKISI ÜRETEMEDİ
Ligde forma giydiği son 3 maçta da sol bekte görev yapan Arjantinli, skor katkısını üretemedi.
Kostic'in yerine ilk 11'de forma giyebilecek bir isim bakan sarı-lacivertliler, Lens'in bir başka yıldızına gözünü dikti: Facundo Medina.
Hem sol bekte hem de stoperde forma giyebilen 25 yaşındaki Arjantinli yıldız için teknik heyetten olumlu yanıt alan yönetim, çalışmalarını sürdürüyor.
BEKLENTİ 20 MİLYON EURO
Fransız ekibinin 20 milyon euro seviyesinde bir gelir beklediği Medina, tıpkı sezonu kapatan Oosterwolde gibi iki mevkide de oynayabiliyor.
TAM DA MOURINHO'NUN İSTEDİĞİ GİBİ
Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde bulunan Oosterwolde'nin yerine düşünülen Medina tam da teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği bir isim.
SKOR KATKISI ÜRETEMEDİ
Ligde forma giydiği son 3 maçta da sol bekte görev yapan Arjantinli, skor katkısını üretemedi.