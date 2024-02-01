Fenerbahçe'den Başakşehir'e İrfan Can bonusu

Bu sezon emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyen, mutlu sona ulaşması halindeFenerbahçe, bu sezon şampiyonluğa koşuyor. Eğer Kanarya, ipi göğüslerse ocak 2021'de Başakşehir'den 7 milyon euro artı Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci karşılığında aldığı İrfan Can Kahveci için turuncu- lacivertlilere 1 milyon euro bonus ödeyecek.Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can transferi yapıldığı zaman şu açıklamayı yapmıştı:28 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı 32 resmi maçta 12 gol attı ve 9 asist yaptı.