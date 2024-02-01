Fenerbahçe'den Başakşehir'e İrfan Can bonusu

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe bu sezon olması halinde İrfan Can Kahveci için RAMS Başakşehir'e bonus ödemesi yapacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den Başakşehir'e İrfan Can bonusu
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01 Şubat 2024 12:45
Bu sezon emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyen Fenerbahçe, mutlu sona ulaşması halinde İrfan Can Kahveci için RAMS Başakşehir'e bonus ödemesi yapacak.

1 MİLYON EURO ÖDEME YAPILACAK

Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluğa koşuyor. Eğer Kanarya, ipi göğüslerse ocak 2021'de Başakşehir'den 7 milyon euro artı Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci karşılığında aldığı İrfan Can Kahveci için turuncu- lacivertlilere 1 milyon euro bonus ödeyecek.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can transferi yapıldığı zaman şu açıklamayı yapmıştı:

"7 milyon euro nakit ile Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci'nin bonservislerini aldık. İrfan'ın yurt dışına satışından da yüzde 20 net pay içinde anlaştık. Fenerbahçe şampiyon olursa 1 milyon euro daha alacağız."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

28 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı 32 resmi maçta 12 gol attı ve 9 asist yaptı. 

 
 

 

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