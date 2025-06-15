Fenerbahçe'den Alexis Sanchez hamlesi!

Sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ayrılığından sonra bonservisi elinde bulunan Alexis Sanchez'i gündemine aldı.

calendar 15 Haziran 2025 14:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Alexis Sanchez hamlesi!
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Mourinho'yla yola devam eden Fenerbahçe, forvet hattını yenilemek için harekete geçti. Dzeko'nun vedası sonrası sarı-lacivertliler, Alexis Sanchez'i listesine aldı.

TRANSFERDE RAKİP RIVER PLATE

Tuttomercato'nun haberine göre, 36 yaşındaki futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, Arjantin ekibi River Plate ile yarışıyor. Haberde, henüz resmi bir teklifin olmadığı da belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Alexis Sanchez, geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 14 maçta görev aldı. 36 yaşındaki Şilili golcünün mevcut sözleşmesi sona erdi. 


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