Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlıyor!

Fenerbahçe Futbol A Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 8 Temmuz Pazar günü başlayacak.



Sezon öncesi sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından sarı-lacivertliler, son kontrollerin ardından 8 Temmuz Pazar günü top başı yapacak. Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayacak Fenerbahçe, hazırlıkların İstanbul etabını 14 Temmuz Pazartesi günü tamamlayacak. Aynı gün Portekiz'e yurtdışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için hareket edecek olan sarı-lacivertli kafile, 27 Temmuz'a kadar burada çalışmalarını sürdürecek. Fenerbahçe, burada 17 Temmuz'da Portimonense, 20 Temmuz'da Uniao de Leiria, 23 Temmuz'da Al Ittihad ve 26 Temmuz'da Benfica ile karşılaşacak.



Sarı-lacivertliler, yurt dışı kampının ardından yurda dönecek ve çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

Fenerbahçe, 30 Temmuz'da ise Lazio ile Ülker Stadı'nda hazırlık maçına çıkacak.