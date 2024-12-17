Fenerbahçe'de yeni kriz!

Fenerbahçe'de kalede kriz yaşanıyor. Sağlık heyeti, İrfan Can Eğribayat için seferberlik ilan etti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yeni kriz!
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17 Aralık 2024 09:27
Fenerbahçe'de cuma günü oynanacak zorlu Eyüpspor maçı öncesinde kalede de kriz yaşanıyor.

Başakşehir mücadelesinin ilk yarısında Dominik Livakovic sakatlanınca kaleye 21 yaşındaki Ertuğrul Çetin geçmişti. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Jose Mourinho, Livakovic'in Eyüp maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Bu gelişmenin ardından tüm gözler İrfan Can Eğribayat ve Ertuğrul Çetin'e çevrildi. İrfan Can Eğribayat'ı zorlu maça yetiştirmek için sağlık heyeti adeta seferler olurken, teknik heyetin de olumsuz bir gelişme için hafta boyunca Ertuğrul Çetin ile özel olarak ilgileneceği bildirildi.

İrfan Can yetişmezse kaleyi Ertuğrul koruyacak.

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