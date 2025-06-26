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Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır gelişmesi!

Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı İstanbul'a getirdi. İki kulübün kısa süre içinde resmi temaslara başlayarak transferi sonuçlandırması bekleniyor.

calendar 26 Haziran 2025 12:36 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2025 13:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır gelişmesi!
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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan kadrosuna katmak istediği Uğurcan Çakır ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

İSTANBUL'A GELDİ

Play Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, milli file bekçisini İstanbul'a getirdi.

İki kulübün kısa süre içinde resmi temaslara başlayıp transferi sonuçlandırması bekleniyor.

Uğurcan Çakır'ın daha önce Fenerbahçe ile prensipte anlaşma sağladığı haberleri gündeme gelmişti.

TRABZONSPOR İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 9.5 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


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