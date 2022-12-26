Fenerbahçe'de tek teselli Altay Bayındır

Fenerbahçe'de tedavisi tamamlanan ve Trabzon'da kaleyi devralan Altay Bayındır, performansıyla tam not aldı.Başarılı file bekçisi, iki gol yemesine rağmen mücadelede tam 5 net kurtarış yaparak farkın daha fazla olmasını engelledi. Altay'ın güçlü dönüşü, gelecek maçlar için teselli oldu.Altay Bayındır, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada belinden yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalmıştı.