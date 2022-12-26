Fenerbahçe'de tek teselli Altay Bayındır

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Altay Bayındır, Trabzonspor karşısında gösterdiği performansla beğeni topladı.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de tek teselli Altay Bayındır
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26 Aralık 2022 13:35
Fenerbahçe'de tedavisi tamamlanan ve Trabzon'da kaleyi devralan Altay Bayındır, performansıyla tam not aldı.

Başarılı file bekçisi, iki gol yemesine rağmen mücadelede tam 5 net kurtarış yaparak farkın daha fazla olmasını engelledi. Altay'ın güçlü dönüşü, gelecek maçlar için teselli oldu.

Altay Bayındır, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada belinden yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalmıştı.



 
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