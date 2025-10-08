Fenerbahçe'de Tedesco, mecburi rotasyonda: Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe'nin sezon başında bonservisini aldığı Milan Skriniar, şu ana kadar oynanan tüm maçlarda 90 dakika forma giyen tek oyuncuydu.



İstikrarlı görüntüsüyle sarı-lacivertlilerin ayakta kalan isimlerinden biri olan Slovak stoper, Samsunspor deplasmanında gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, mili ara sonrasında oynanacak olan Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.



JAYDEN'IN PARTNERİ OLACAK

Teknik direktor Domenico Tedesco da kaptanın yokluğunda formayı mecburen Çağlar Söyüncü'ye verecek.Rodrigo Becao'ya güvenmeyen İtalyan çalıştırıcı, milli stoperi Jayden Oosterwolde'nin parteri olarak kullanmayı planlıyor. 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 3, Avrupa Ligi'nde 1 ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 1 olmak üzere toplamda 5 maça cıktı. 402 dakika sahada kalan Cağlar Söyüncü'nün 1 asisti bulunuyor.