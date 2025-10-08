08 Ekim
Swaziland-Angola
16:00
08 Ekim
Moritius-Kamerun
16:00
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
16:00
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

Fenerbahçe'de Tedesco, mecburi rotasyonda: Çağlar Söyüncü

Samsunspor deplasmanında sarı kart gören Milan Skriniar, Karagümrük maçında cezalı. Teknik direktör Tedesco, Çağlar Söyüncü'ye forma verecek.

calendar 08 Ekim 2025 10:39
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin sezon başında bonservisini aldığı Milan Skriniar, şu ana kadar oynanan tüm maçlarda 90 dakika forma giyen tek oyuncuydu.

İstikrarlı görüntüsüyle sarı-lacivertlilerin ayakta kalan isimlerinden biri olan Slovak stoper, Samsunspor deplasmanında gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, mili ara sonrasında oynanacak olan Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.

JAYDEN'IN PARTNERİ OLACAK



Teknik direktor Domenico Tedesco da kaptanın yokluğunda formayı mecburen Çağlar Söyüncü'ye verecek.

Rodrigo Becao'ya güvenmeyen İtalyan çalıştırıcı, milli stoperi Jayden Oosterwolde'nin parteri olarak kullanmayı planlıyor. 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 3, Avrupa Ligi'nde 1 ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 1 olmak üzere toplamda 5 maça cıktı. 402 dakika sahada kalan Cağlar Söyüncü'nün 1 asisti bulunuyor. 

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.