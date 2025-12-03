03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
13:00
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
17:00
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
13:30
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
15:30
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
13:30
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
13:30
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
13:30
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
13:30
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Fenerbahçe'de tartışmasız 1 numara!

Galatasaray karşısında yenilmezlik serisini koruyan Fenerbahçe, kenar oyuncularından 8 gol buldu. Tedesco, sadece Süper Lig'in değil, Avrupa'nın da kulübesinden en çok verim alan hocası oldu.

calendar 03 Aralık 2025 08:39
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Fenerbahçe, bu sezon kurduğu geniş kadrosunun ürününü fazlasıyla topluyor...

Geriye düştüğü Galatasaray derbisinde oyunu kenar oyuncularıyla çözen sarı-lacivertliler, Levent'in asistinde Duran'ın golüyle hanesine 1 puan yazdırdı.

Sarı lacivertliler, bu sayede namağlup serisini korurken zirve ile farkın 4 puana çıkmasını da önledi. Ligde 14 maçta ağları 31 kez sarsan Fenerbahçe'de sonradan giren futbolcular 8 gol kaydetti.


Oyunun sıkıştığı anlarda yerinde hamlelerle adından söz ettiren teknik direktör Domenico Tedesco'nun ünü her yerde ses getiriyor.

Beş oyuncudan 8 gol bulan Fenerbahçe'nin hocası Tedesco, 10 büyük lig değerlendirmesinde Fabian Hürzeler (Brighton), Patrice Bergues (Lens) ile birlikte Avrupa'nın yedek kulübesinden en çok verim alan teknik direktörü oldu.

NÖBETÇİ GOLCÜ TALİSCA

En büyük katkıyı 3 gol atan Talisca verirken Jhon Duran 2, En-Nesyri, Archie Brown ve Szymanski 1'er kez fileleri sarstı. Ayrıca Levent Mercan 2, Cenk Tosun da 1 asist yaptı. Lider G.Saray'ın ise kulübesi sınıfı geçemedi.

Okan Buruk, kenardan sadece 5 gol alabildi. Tedesco, Beşiktaş maçını da sonradan oyuna aldığı Duran ile kazanmıştı.

ALİ GÜLTİKEN: "TEDESCO'YA MESAJ VERDİ"

Ali Gültiken yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Tedesco'nun derbiye Jhon Duran'la başlamasını bekliyordum. Bu beklentimin de belirli nedenleri vardı. En-Nesyri tamamen ceza sahası içi vuruş oyuncusu… Yani sahanın tüm alanında onunla oynamaya kalktığınızda Galatasaray derbisindeki gibi hayal kırıklığını cebinizde taşıyorsunuz. Galatasaray'ın, Fenerbahçe karşısında zaten doğru bir savunmayla oynayacağı çok açıktı. Beraberlik Galatasaray'a yarıyor. Fenerbahçe'nin kazanma mecburiyetinde olduğu bir maçta, santrfor hayati bir önem taşıyordu. Nitekim oyun bu düşüncelerimizi yanıltmadı. Duran; daha hareketli, ayakları daha iyi, hedef olabilen, oyunun içinde kalan bir santrfor. Tedesco onu başlangıç oyuncusu olarak seçmiş olsaydı, oyun Fenerbahçe adına çok daha farklı olurdu. Son dakikalardaki yüksek top ve yan ortalara dönen oyunun aslında kulübeden gelecek oyuncusu En-Nesyri'ydi. Onun fark yaratan özelliği buydu. Başlangıç tercihinin çok doğru olmadığını Duran hem kaldığı süre içindeki performansıyla hem de attığı golle gösterdi. Teknik adamına da mesajı verdi." 

 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
