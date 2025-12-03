Fenerbahçe'de tartışmasız 1 numara!

Fenerbahçe, bu sezon kurduğu geniş kadrosunun ürününü fazlasıyla topluyor...
Geriye düştüğü Galatasaray derbisinde oyunu kenar oyuncularıyla çözen sarı-lacivertliler, Levent'in asistinde Duran'ın golüyle hanesine 1 puan yazdırdı.
Sarı lacivertliler, bu sayede namağlup serisini korurken zirve ile farkın 4 puana çıkmasını da önledi. Ligde 14 maçta ağları 31 kez sarsan Fenerbahçe'de sonradan giren futbolcular 8 gol kaydetti.
Oyunun sıkıştığı anlarda yerinde hamlelerle adından söz ettiren teknik direktör Domenico Tedesco'nun ünü her yerde ses getiriyor.
Beş oyuncudan 8 gol bulan Fenerbahçe'nin hocası Tedesco, 10 büyük lig değerlendirmesinde Fabian Hürzeler (Brighton), Patrice Bergues (Lens) ile birlikte Avrupa'nın yedek kulübesinden en çok verim alan teknik direktörü oldu.
NÖBETÇİ GOLCÜ TALİSCA
En büyük katkıyı 3 gol atan Talisca verirken Jhon Duran 2, En-Nesyri, Archie Brown ve Szymanski 1'er kez fileleri sarstı. Ayrıca Levent Mercan 2, Cenk Tosun da 1 asist yaptı. Lider G.Saray'ın ise kulübesi sınıfı geçemedi.
Okan Buruk, kenardan sadece 5 gol alabildi. Tedesco, Beşiktaş maçını da sonradan oyuna aldığı Duran ile kazanmıştı.
ALİ GÜLTİKEN: "TEDESCO'YA MESAJ VERDİ"
Ali Gültiken yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Tedesco'nun derbiye Jhon Duran'la başlamasını bekliyordum. Bu beklentimin de belirli nedenleri vardı. En-Nesyri tamamen ceza sahası içi vuruş oyuncusu… Yani sahanın tüm alanında onunla oynamaya kalktığınızda Galatasaray derbisindeki gibi hayal kırıklığını cebinizde taşıyorsunuz. Galatasaray'ın, Fenerbahçe karşısında zaten doğru bir savunmayla oynayacağı çok açıktı. Beraberlik Galatasaray'a yarıyor. Fenerbahçe'nin kazanma mecburiyetinde olduğu bir maçta, santrfor hayati bir önem taşıyordu. Nitekim oyun bu düşüncelerimizi yanıltmadı. Duran; daha hareketli, ayakları daha iyi, hedef olabilen, oyunun içinde kalan bir santrfor. Tedesco onu başlangıç oyuncusu olarak seçmiş olsaydı, oyun Fenerbahçe adına çok daha farklı olurdu. Son dakikalardaki yüksek top ve yan ortalara dönen oyunun aslında kulübeden gelecek oyuncusu En-Nesyri'ydi. Onun fark yaratan özelliği buydu. Başlangıç tercihinin çok doğru olmadığını Duran hem kaldığı süre içindeki performansıyla hem de attığı golle gösterdi. Teknik adamına da mesajı verdi."
Geriye düştüğü Galatasaray derbisinde oyunu kenar oyuncularıyla çözen sarı-lacivertliler, Levent'in asistinde Duran'ın golüyle hanesine 1 puan yazdırdı.
Sarı lacivertliler, bu sayede namağlup serisini korurken zirve ile farkın 4 puana çıkmasını da önledi. Ligde 14 maçta ağları 31 kez sarsan Fenerbahçe'de sonradan giren futbolcular 8 gol kaydetti.
Oyunun sıkıştığı anlarda yerinde hamlelerle adından söz ettiren teknik direktör Domenico Tedesco'nun ünü her yerde ses getiriyor.
Beş oyuncudan 8 gol bulan Fenerbahçe'nin hocası Tedesco, 10 büyük lig değerlendirmesinde Fabian Hürzeler (Brighton), Patrice Bergues (Lens) ile birlikte Avrupa'nın yedek kulübesinden en çok verim alan teknik direktörü oldu.
NÖBETÇİ GOLCÜ TALİSCA
En büyük katkıyı 3 gol atan Talisca verirken Jhon Duran 2, En-Nesyri, Archie Brown ve Szymanski 1'er kez fileleri sarstı. Ayrıca Levent Mercan 2, Cenk Tosun da 1 asist yaptı. Lider G.Saray'ın ise kulübesi sınıfı geçemedi.
Okan Buruk, kenardan sadece 5 gol alabildi. Tedesco, Beşiktaş maçını da sonradan oyuna aldığı Duran ile kazanmıştı.
ALİ GÜLTİKEN: "TEDESCO'YA MESAJ VERDİ"
Ali Gültiken yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Tedesco'nun derbiye Jhon Duran'la başlamasını bekliyordum. Bu beklentimin de belirli nedenleri vardı. En-Nesyri tamamen ceza sahası içi vuruş oyuncusu… Yani sahanın tüm alanında onunla oynamaya kalktığınızda Galatasaray derbisindeki gibi hayal kırıklığını cebinizde taşıyorsunuz. Galatasaray'ın, Fenerbahçe karşısında zaten doğru bir savunmayla oynayacağı çok açıktı. Beraberlik Galatasaray'a yarıyor. Fenerbahçe'nin kazanma mecburiyetinde olduğu bir maçta, santrfor hayati bir önem taşıyordu. Nitekim oyun bu düşüncelerimizi yanıltmadı. Duran; daha hareketli, ayakları daha iyi, hedef olabilen, oyunun içinde kalan bir santrfor. Tedesco onu başlangıç oyuncusu olarak seçmiş olsaydı, oyun Fenerbahçe adına çok daha farklı olurdu. Son dakikalardaki yüksek top ve yan ortalara dönen oyunun aslında kulübeden gelecek oyuncusu En-Nesyri'ydi. Onun fark yaratan özelliği buydu. Başlangıç tercihinin çok doğru olmadığını Duran hem kaldığı süre içindeki performansıyla hem de attığı golle gösterdi. Teknik adamına da mesajı verdi."