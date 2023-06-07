Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: Christophe Galtier

Fenerbahçe 'de şampiyonluğunun kaybedilmesinin sonrasında Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet ve ortaya konan silik futbolun ardından Jorge Jesus'a olan güven hem yönetimde hem de taraftarda oldukça azaldı.

Yönetimin büyük çoğunluğu Portekizli teknik adam ile devam etmeme yönünde karar bildirdiği hatta Türkiye Kupası finalinden Jorge Jesus'un gönderilmesi gerektiğini ifade etmişlerdi.

GALTIER'E YAKIN MARKAJ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe yönetiminde teknik direktör isimleri de zikredilmeye başlamış durumda. Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella'nın adaylar arasında olduğu ancak PSG'den ayrılacak olan Christoppe Galtier'in öncelikli isim haline geldiği öğrenildi.

Fransa'da Lille ve PSG ile şampiyonluk yaşayan Galtier için kupa finalinin ardından resmi girişimlerin olmasının beklendiği, hatta menajeri ile ilk temasın gerçekleştirildiği iddia edildi. Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz 2 sezon önce Lille'de şampiyonluk yaşarken takımın hocası Galtier'di.



