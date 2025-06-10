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Fenerbahçe'de Skriniar'ın alternatifi Christensen

Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın alternatifi olarak Barcelona forması giyen Andreas Christensen'i belirledi.

calendar 10 Haziran 2025 09:50
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Skriniar'ın alternatifi Christensen
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İspanyol basını, Süper Lig devi Fenerbahçe'nin, Barcelona forması giyen Andreas Christensen'i listesine aldığını yazdı.

Sezonun büyük bölümünde sakatlığı yüzünden oynayamayan 29 yaşındaki Danimarkalı stoperi Barcelona gözden çıkarmış durumda.

Andreas Christensen, Barcelona formasıyla bu sezon sakatlığı sebebiyle 43 maç kaçırdı.


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