İspanyol basını, Süper Lig devi Fenerbahçe'nin, Barcelona forması giyen Andreas Christensen'i listesine aldığını yazdı.
Sezonun büyük bölümünde sakatlığı yüzünden oynayamayan 29 yaşındaki Danimarkalı stoperi Barcelona gözden çıkarmış durumda.
Andreas Christensen, Barcelona formasıyla bu sezon sakatlığı sebebiyle 43 maç kaçırdı.
Sezonun büyük bölümünde sakatlığı yüzünden oynayamayan 29 yaşındaki Danimarkalı stoperi Barcelona gözden çıkarmış durumda.
Andreas Christensen, Barcelona formasıyla bu sezon sakatlığı sebebiyle 43 maç kaçırdı.
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