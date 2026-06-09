Fenerbahçe'de Sidiki Cherif kararı

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesiyle birlikte yeni bir dönem başlıyor.
Sarı-lacivertlilerde durumu büyük bir merak konusu olan Sidiki Cherif ile ilgili de karar belli oldu.
Fenerbahçe, santrfor bölgesini Serhou Guirassy ve Vedat Muriqi ile güçlendirmeye hazırlanıyor.
REKABETE GİRECEK
Milliyet'te yer alan habere göre, iki yıldız forvetin yanında Sidiki Cherif'in de takımda kalacağı ve forma rekabetine gireceği bildirildi.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Fenerbahçe'ye geride kalan sezonun devre arasında transfer olan Cherif, sarı-lacivertlilerde 16 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Sarı-lacivertlilerde durumu büyük bir merak konusu olan Sidiki Cherif ile ilgili de karar belli oldu.
Fenerbahçe, santrfor bölgesini Serhou Guirassy ve Vedat Muriqi ile güçlendirmeye hazırlanıyor.
REKABETE GİRECEK
Milliyet'te yer alan habere göre, iki yıldız forvetin yanında Sidiki Cherif'in de takımda kalacağı ve forma rekabetine gireceği bildirildi.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Fenerbahçe'ye geride kalan sezonun devre arasında transfer olan Cherif, sarı-lacivertlilerde 16 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.