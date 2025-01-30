Fenerbahçe'de rüya kadro!

Fenerbahçe ara transferde yaptığı Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca transferiyle güçlü olan kadrosunu daha da zenginleştirdi.Sarı- Lacivertliler, bu hamlelerle birlikte son dönemin en alternatifli kadrolarından birine sahip oldu.Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jose Mourinho'nun elinde sahaya çıkarabileceği 2 farklı 11 ve hazır durumda 23-24 oyuncu bulunuyor.Her bölgede de 2-3 alternatif bulunan Fenerbahçe'de artık forma rekabeti daha da üst seviyede yaşanacak.Şu an oynayabilecek durumda 5 stoperi bulunan Fenerbahçe, 3 tane 10 numaraya, 5 tane de kanat oyuncusuna sahip. Sarı- Lacivertliler kadrosunda 3 santrfor bulunuyor.