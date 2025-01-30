Fenerbahçe'de rüya kadro!

Fenerbahçe ara transferde yaptığı hamlelerle birlikte son dönemin en alternatifli kadrolarından birini kurdu. 2 farklı 11 çıkarabilen Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Mourinho'nun elinde her an sahaya sürebileceği 23-24 oyuncu bulunuyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de rüya kadro!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2025 11:45
Fenerbahçe ara transferde yaptığı Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca transferiyle güçlü olan kadrosunu daha da zenginleştirdi.

Sarı- Lacivertliler, bu hamlelerle birlikte son dönemin en alternatifli kadrolarından birine sahip oldu.

İKİ FARKLI 11

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jose Mourinho'nun elinde sahaya çıkarabileceği 2 farklı 11 ve hazır durumda 23-24 oyuncu bulunuyor.

FORMA REKABETİ ARTACAK

Her bölgede de 2-3 alternatif bulunan Fenerbahçe'de artık forma rekabeti daha da üst seviyede yaşanacak.

Şu an oynayabilecek durumda 5 stoperi bulunan Fenerbahçe, 3 tane 10 numaraya, 5 tane de kanat oyuncusuna sahip. Sarı- Lacivertliler kadrosunda 3 santrfor bulunuyor.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery