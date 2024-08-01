Fenerbahçe'de panik transferi yok

Fenerbahçe Yönetimi, Teknik Direktör Mourinho'nun isteği üzerine bir süredir 6 numara transferi için çalışmalar yürütürken, bir de Lugano maçında sakatlanan Fred'in yokluğu orta saha krizine eklenince keyifler kaçtı.
Krunic'ten istenilen verimin alınamaması, taraftarın da oyuncuyu performansından dolayı ıslıklaması yüzünden 6 numara transferinin daha erken bitirileceği ancak seçim yaparken temkinli davranılacağı belirtildi.
PANİK TRANSFERİ YOK
Fred'in yokluğunu takım içerisinden çözmeyi hedefleyen Mourinho'nun İrfan Kahveci'yi merkeze çekebileceği belirtildi. Portekizli hoca zaten bu oyuncuyu kanatta hiç düşünmüyor. Zaten iki kanada oyuncu alındı. Sezon planlamasında İrfan'ı daha çok ortada kullanmanın hesaplarını yapan Mourinho, Fred'in yokluğunda bu seçeneği ilk sıraya koyacak. Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca Bartuğ ve Mert Hakan'ın performansından da bir hayli memnun. O yüzden Fred'in sakatlığından sonra bu bölge için şimdilik yeni bir adım atılmayacak.
Ancak 6 numara transferi hız kazandı. Yönetim çalışmalarını dört koldan sürdürürken, panik transferinin yapılmayacağı, hocanın belirttiği kriterdeki en iyi ismin alınması için büyük çaba sarf edileceği öğrenildi. Mourinho da yönetime acele edilmemesi gerektiğini, mevcut kadroyla yola devam edebileceğini iletti. Portekizli hocanın hem oyunu Fred kadar iyi yönlendirebilen hem de rakip atakları kesebilen fizik ve teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu aradığı ifade edildi.
Krunic'ten istenilen verimin alınamaması, taraftarın da oyuncuyu performansından dolayı ıslıklaması yüzünden 6 numara transferinin daha erken bitirileceği ancak seçim yaparken temkinli davranılacağı belirtildi.
PANİK TRANSFERİ YOK
Fred'in yokluğunu takım içerisinden çözmeyi hedefleyen Mourinho'nun İrfan Kahveci'yi merkeze çekebileceği belirtildi. Portekizli hoca zaten bu oyuncuyu kanatta hiç düşünmüyor. Zaten iki kanada oyuncu alındı. Sezon planlamasında İrfan'ı daha çok ortada kullanmanın hesaplarını yapan Mourinho, Fred'in yokluğunda bu seçeneği ilk sıraya koyacak. Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca Bartuğ ve Mert Hakan'ın performansından da bir hayli memnun. O yüzden Fred'in sakatlığından sonra bu bölge için şimdilik yeni bir adım atılmayacak.
Ancak 6 numara transferi hız kazandı. Yönetim çalışmalarını dört koldan sürdürürken, panik transferinin yapılmayacağı, hocanın belirttiği kriterdeki en iyi ismin alınması için büyük çaba sarf edileceği öğrenildi. Mourinho da yönetime acele edilmemesi gerektiğini, mevcut kadroyla yola devam edebileceğini iletti. Portekizli hocanın hem oyunu Fred kadar iyi yönlendirebilen hem de rakip atakları kesebilen fizik ve teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu aradığı ifade edildi.
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