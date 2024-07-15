Fenerbahçe'de orta sahaya transfer kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, orta sahada forma giyen Rade Krunic, Miha Zajc ve Miguel Crespo'nun performanslarından memnun değil.
Transfer için çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, bu gelişmeyle birlikte orta sahaya da takviye yapma kararı aldı.
Fenerbahçe'nin orta saha transferi için kısa sürede aksiyon alması bekleniyor.
Transfer için çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, bu gelişmeyle birlikte orta sahaya da takviye yapma kararı aldı.
Fenerbahçe'nin orta saha transferi için kısa sürede aksiyon alması bekleniyor.