Fenerbahçe'de orta sahaya transfer kararı!

Fenerbahçe, orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de orta sahaya transfer kararı!
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15 Temmuz 2024 08:01
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, orta sahada forma giyen Rade Krunic, Miha Zajc ve Miguel Crespo'nun performanslarından memnun değil.

Transfer için çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, bu gelişmeyle birlikte orta sahaya da takviye yapma kararı aldı.

Fenerbahçe'nin orta saha transferi için kısa sürede aksiyon alması bekleniyor.

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