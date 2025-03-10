Fenerbahçe'de Oğuz Aydın için konuşulan o rakam!

Fenerbahçe'nin 6 milyon euroya transfer ettiği Oğuz Aydın, 15 milyon euroya ulaşan piyasa değeriyle Avrupa devlerinin ilgisini çekiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Oğuz Aydın için konuşulan o rakam!
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10 Mart 2025 12:35

Fenerbahçe yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da ilgilendiği Oğuz Aydın'ı Alanyaspor'dan kadrosuna katmıştı.

Jose Mourinho ile başarı basamaklarını tırmanmayı sürdüren Oğuz Aydın şimdiden Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmiş durumda.

Sabah'ın haberine göre birçok Avrupa temsilcisi, Oğuz Aydın için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gönderdi.

TAM 2.5 KATI

Haberde Fenerbahçe'nin 6 milyon euroya transfer ettiği Oğuz Aydın'ın piyasa değerinin 15 milyon euro seviyelerine geldiği vurgulandı. 

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Ajax başta olmak üzere Marsilya ve Roma'nın 24 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiğinin altı çizildi.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Milli futbolcunun Fenerbahçe ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor

PERFORMANSI

Bu sezon 18 maça çıkıp 1121 dakika süre alan Oğuz Aydın, 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi. 

 

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