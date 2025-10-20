19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
2-1
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-7
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
0-2
19 Ekim
Toulouse-Metz
4-0
19 Ekim
Rennes-Auxerre
2-2
19 Ekim
Lorient-Brest
3-3
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
2-1
19 Ekim
Atalanta-Lazio
0-0
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
1-0
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
0-1
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
0-3
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-1
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
1-2
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-3
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
1-1
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-2
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Fenerbahçe'de Mourinho'nun yardımcısıydı: Foti geri döndü!

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki ekibinde yer alan Salvatore Foti, kariyerine başladığı Sampdoria'ya geri döndü.

calendar 20 Ekim 2025 00:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Jose Mourinho döneminde yardımcı antrenör olarak görev yapan Salvatore Foti, yeniden Sampdoria'ya döndü.

35 yaşındaki genç teknik adam, kariyerine başladığı kulübe bu kez yardımcı antrenör olarak geri döndü. 

SAMPDORIA'DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ 

Serie B'de kötü bir başlangıç yapan Sampdoria, 8 haftada sadece 1 galibiyet alabildi.

5 yenilgi ve 2 beraberlik sonrası kulüp yönetimi Massimo Donati ile yollarını ayırdı.

İtalyan temsilcisi, yeni teknik direktör olarak Angelo Gregucci'nin göreve getirildiğini duyurdu.

FOTI, GREGUCCI'NİN YARDIMCISI OLDU

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Foti'nin takımın başına geçeceği iddia edilmişti. Ancak kulübün yaptığı resmi açıklamada, Salvatore Foti'nin Gregucci'nin teknik ekibinde yer alacağı ifade edildi.

Foti böylece profesyonel futbolculuk kariyerine başladığı kulübe bu kez teknik ekip üyesi olarak geri dönmüş oldu.

KARİYERİNE SAMPDORIA'DA BAŞLAMIŞTI

Bir dönem Roma, Lecce ve Empoli formaları da giyen Foti, futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük kariyerine Sampdoria'da başlamıştı.

Daha sonra Jose Mourinho'nun teknik ekibine katılan genç çalıştırıcı, Roma ve Fenerbahçe'de görev yapmıştı.

SAMPDORIA'NIN PAYLAŞIMI; 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
