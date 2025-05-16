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Fenerbahçe'de Mourinho ayrılırsa en büyük aday Zidane!

Jose Mourinho, tazminat ödemeden ayrılmak, Fenerbahçe'de 15 milyon Euro vermeden kovmak için akıl oyunları içinde. Ayrılık gerçekleşirse Zidane, sarı-lacivertlilerin en güçlü teknik direktör adayı olacak.

calendar 16 Mayıs 2025 09:38
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Mourinho ayrılırsa en büyük aday Zidane!
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Fenerbahçe yönetimi ile Teknik Direktör Jose Mourinho, satranç tahtası üzerinde tazminat oyunları oynuyor. Portekizli hoca bugüne kadar çalıştığı takımlardan 85.5 milyon Sterlin tazminat kazandı. Fenerbahçe'den de kovulursa 15 milyon Euro daha alacak. Yönetim hem Mourinho'dan kurtulmak hem de tazminat ödemek istemiyor.

PORTEKİZ'LE FLÖRTTE

Mourinho da Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor ama sözleşmesi bitmeden veda ederse mukaveleden çıkış tazminatı var. Tecrübeli teknik adamın Portekiz Milli Takımı ile anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Portekiz Futbol Federasyonu, Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye tazminat ödemek zorunda kalacağı için haberi derhal yalanladı.

PEREZ'LE KAVGA ETTİ

Yönetim Mourinho ile yollarını ayırırsa Zinedine Zidane'ı takımın başına getirmek için görüşmeleri sürdürüyor.

Fransız teknik adam, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'le girdiği tartışmalar sonrası yaşadığı tükenmişlik sendromu nedeniyle 2021'den beri takım çalıştırmadı. Üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Zidane'ı yönetim çok istiyor. 


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