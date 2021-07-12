Fenerbahçe'de Miha Zajc Torino yolunda

Fenerbahçe'de 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı Torino istedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Miha Zajc Torino yolunda
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12 Temmuz 2021 12:36
Miha Zajc
Miha Zajc
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Sloven orta saha Miha Zajc'ın yeni adresi belli oluyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna Torino talip oldu.

Sloven oyuncu, geçen sezonu Genoa'da kiralık geçirmişti. İtalyan ekibi, Zajc'ın bonservisini almak istese de oyuncunun 1.2 milyon Euro'luk maaşında indirime gitmemesi nedeniyle bu transferden vazgeçti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusuna İtalya'dan bir başka takım Torino talip oldu. Bordo-Beyazlılar'ın Zajc için Fenerbahçe 'ye teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Torino, 1.2 milyon Euro'luk maaşı ödemeye de hazır.



 


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