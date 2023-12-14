'de gönderilecek isimlerden biri olan'etalip oldu.Ada ekibinin yetkilileri Norveçli oyuncununoğrenildi.King'in de fazla forma şansı bulamamaktan dolayı mutsuz olduğu biliniyor.31 yaşındaki King, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 11 gol attı, 6 da asist yaptı.