Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı

Sofyan Amrabat'ın Real Betis'e kiralanmasından sonra Fenerbahçe, İsmail Yüksek'e gelen teklifi bekletme kararı aldı.

calendar 02 Eylül 2025 10:40 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 10:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için önemli bir teklif aldı.

20 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, İsmail Yüksek için sarı-lacivertli kulübe 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif geldi. Gelen teklif doğrudan kulübe iletilirken, henüz oyuncuya ve menajerine resmi bir bilgilendirme yapılmadı.


AMRABAT ETKİSİ: BEKLETME KARARI

Sofyan Amrabat'ın Real Betis'e kiralanmasının ardından Fenerbahçe, İsmail Yüksek için gelen bu teklifi bekletme kararı aldı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

26 yaşındaki milli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösteriliyor. İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.