Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için önemli bir teklif aldı.
20 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, İsmail Yüksek için sarı-lacivertli kulübe 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif geldi. Gelen teklif doğrudan kulübe iletilirken, henüz oyuncuya ve menajerine resmi bir bilgilendirme yapılmadı.
AMRABAT ETKİSİ: BEKLETME KARARI
Sofyan Amrabat'ın Real Betis'e kiralanmasının ardından Fenerbahçe, İsmail Yüksek için gelen bu teklifi bekletme kararı aldı.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
26 yaşındaki milli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösteriliyor. İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
