Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'tan geçit yok!

'de, bu sezon hocası ne zaman görev verse elinden geleni yaptı, başarılı performanslara imza attı.İsmail Kartal kupada 2-0 yenip tur atladıkları Gaziantep FK karşılşamada da eldivenleri 25 yaşındaki öğrencisine verdi.İrfan, takımı 1-0 öndeyken 29. dakikada Maxim'in penaltı vuruşunda gole izin vermeyerek çok kritik bir kurtarış yaptı.Sadece 2 dakika sonra da Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşma sonrası arkadaşları İrfan'ı özel olarak kutladı.