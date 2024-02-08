Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'tan geçit yok!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat, 2-0 ile kupada tur atladıkları Gaziantep FK maçına damga vurdu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'tan geçit yok!
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08 Şubat 2024 09:54
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, bu sezon hocası ne zaman görev verse elinden geleni yaptı, başarılı performanslara imza attı.

İsmail Kartal kupada 2-0 yenip tur atladıkları Gaziantep FK karşılşamada da eldivenleri 25 yaşındaki öğrencisine verdi.

İrfan, takımı 1-0 öndeyken 29. dakikada Maxim'in penaltı vuruşunda gole izin vermeyerek çok kritik bir kurtarış yaptı.

Sadece 2 dakika sonra da Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşma sonrası arkadaşları İrfan'ı özel olarak kutladı.  

 
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